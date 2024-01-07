هيئة الطيران المدنى الأمريكية تأمر بفحص طائرات بوينج 737 ماكس 9

أمرت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية بإخضاع 171 طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس 9" لعمليات فحص فورية ومنعتها من التحليق حتى الانتهاء من ذلك، غداة حادثة وقعت خلال رحلة في ولاية أوريجون بشمال غرب الولايات المتحدة.



وذكرت الهيئة في بيان أن توجيهات إدارة الطيران الفدرالية "تفرض على المشغلين (شركات الطيران) فحص الطائرات قبل قيامها برحلة جديدة"، مشيرة إلى أن هذه العملية تتطلب ما بين 4 و8 ساعات لكل طائرة.

وتم تسليم نحو 218 نسخة من هذا الطراز حتى الآن، بحسب بيانات حصلت عليها وكالة فرانس برس من شركة بوينج، وقبل هذا القرار، أعلنت شركة "آلاسكا إيرلاينز" الأمريكية توقيف جميع أسطولها من هذا الطراز والمكون من 65 طائرة.

وصدر القرار في أعقاب حادث وقع الجمعة بعد إقلاع رحلة تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" من مطار بورتلاند الدولي قرابة الخامسة عصرًا (الأولى من فجر السبت بتوقيت غرينيتش)، متجهة إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا.

وأظهرت صور نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي نافذة مقتلعة في طائرة تدلّت من سقفها أقنعة الأكسجين.

وأشار موقع "فلايت أوير" المتخصص إلى أن الطائرة التي كانت تقل 171 راكبا و6 من أفراد الطاقم، كانت على ارتفاع 5 آلاف متر.

وبعد أن استدارت، عادت الطائرة وهبطت بسلام بعد نحو عشرين دقيقة، ولم يتسبب الحادث إلا في عدد قليل من الإصابات الطفيفة.

وذكرت شركة "آلاسكا إيرلاينز" في بيان أن "الطائرة عادت للهبوط بسلام في مطار بورتلاند الدولي وفيها جميع الركاب الـ171 وأفراد الطاقم الستة"، وأوضح أحد الركاب ويدعى كايل رينكر لمحطة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية أن النافذة انتُزعت بعد الإقلاع مباشرة.