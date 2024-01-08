كارافاليو يقترب من الرحيل عن ليفربول

اقترب البرتغالي فابيو كارافاليو، لاعب فريق ليفربول الإنحليزي، من الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويلعب كارافاليو ضمن صفوف ليفربول منذ انضمامه من نادي فولهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2022.

وذكر فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المختص بالانتقالات، أن إدارة نادي ليفربول منحت كارافاليو الضوء الأخضر للسفر من أجل الخضوع للفحص الطبي تمهيدًا للتوقيع لنادي هال سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وارتبط اسم كارافاليو بالانضمام لصفوف نادي هال سيتي في شهر يناير الجاري على سبيل الإعارة من ليفربول.

وأفاد رومانو أن الطرفين اتفقا على انتقال كارافاليو في صفقة إعارة حتى نهاية الموسم بدون وجود شرط للشراء في نهاية الإعارة.

وقضى كارافاليو النصف الثاني من موسم 2022-2023 معارًا من ليفربول لنادي لايبزيج الألماني ولعب 15 مباراة مع الفريق في مختلف البطولات، ثم عاد للريدز في ديسمبر من العام الماضي.

وبدأ فابيو كارافاليو مسيرته ضمن صفوف شباب نادي فولهام وتدرج في المراحل العمرية بالنادي الإنجليزي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي في يناير 2021، ثم انضم لليفربول في يناير من عام 2022.

فابيو كارافاليو مثل المنتخب الانجليزي في المراحل السنية للناشئين بداية من تحت 15 و16 عامًا وحتى مرحلتي تحت 17 و18 عامًا، ولعب لهم 29 مباراة، قبل أن يبدأ تمثيل منتخب البرتغال تحت 21 عامًا في مارس 2022 ومنذ ذلك الحين لعب 4 مباريات وسجل هدفين وصنع مثلهما.