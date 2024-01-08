دوريفال جونيور يقترب من خلافة "دينيز" في تدريب منتخب البرازيل

ما يزال الحديث مستمرًا بشأن هوية المدرب الجديد لمنتخب البرازيل خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب فرناندو دينيز المُقال من منصبه.

وكان منتخب البرازيل قد أعلن في وقت سابق، إقالة فرناندو دينيز من منصبه؛ بسبب النتائج السلبية في تصفيات كأس العالم 2026.

منتخب البرازيل يقترب من التعاقد مع المدرب دوريفال جونيور

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "جلوبو" البرازيلية، فإن منتخب البرازيل يقترب من التعاقد مع دوريفال جونيور، مدرب ساو باولو السابق.

وأشارت الصحيفة البرازيلية في تقريرها، أن المنتخب البرازيلي وقع عقدًا مع المدرب دوريفال جونيور، حتى كأس العالم 2026.

وكان نادي ساو باولو قد أعلن رحيل دوريفال جونيور، تمهيدًا لتوليه مهمة تدريب منتخب البرازيل، وأنه بات قريبًا من تحقيق حلم راوده كثيرًا.

ويتواجد منتخب البرازيل حاليًا في المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

أنشيلوتي يبتعد عن تدريب منتخب البرازيل

يأتي ذلك بعدما ارتبط اسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بتولي مهمة تدريب منتخب البرازيل، قبل أن تنجح إدارة النادي الملكي في تجديد عقده حتى 2026.

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.

كما تمكّن فريق ريال مدريد من الفوز على أراندينا بنتيجة 3-1، في مباراة دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في كأس السوبر الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام جاره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.