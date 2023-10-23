الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يبدأ مفاوضات تجديد عقد مدربه كارلو أنشيلوتي

أنشيلوتي
أنشيلوتي

كشف الصحفي الإسباني “رامون ألفاريز” منذ قليل، أن ريال مدريد سيجدد عقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم أنشيلوتي بتدريب منتخب البرازيل، بعد انتهاء الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدرب الإيطالي، صاحب الـ64 عامًا، رفقة ريال مدريد في صيف 2024 المقبل.

وقال الصحفي، أن إدارة الريال بدأت بالفعل مفاوضات تجديد عقد أنشيلوتي لمواصلة تدريبه النادي الملكي.

وكان أنشيلوتي عاد في ولاية ثانية للريال في 2021 وقاد الفريق في 129 لقاء فاز في 89 وخسر 22 وتعادل 18.

أنشيلوتي يتحدث عن إمكانية تدريب منتخب البرازيل

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تصريحات أنشيلوتي، قائلًا: ""تدريب المُنتخب البرازيلي؟ هذه الأخبار مجرد شائعات".

وأضاف: "حاليًا أصب كامل تركيزي مع ريال مدريد، واستكمال الموسم بأفضل شكل كما بدأناه".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته، قائلًا: "نأمل في إسعاد الجماهير والتتويج بلقب الدوري الإسباني في نهاية الموسم".

وكان إيدنالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قال خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن أنشيلوتي سيكون المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، خلفًا لـ تيتي الذي رحل عن منصبه، حيث يتولى فرناندو دينيز المنصب بشكل مؤقت.

وأكد رودريجيز في تصريحاته، أن أنشيلوتي سيتولى تدريب منتخب البرازيل في عام 2024، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، وقيادة منتخب "السليساو" في بطولة كوبا أمريكا بنسختها المقبلة.

 

 

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