الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد ينفي رحيل لوكا مودريتش في الانتقالات الشتوية

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

رفض نادي ريال مدريد الإسباني، التخلي عن لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش، في ظل استمرار اهتمام الأندية السعودية بضمه.
وأفادت تقارير صحفية خلال الأسبوع الماضي، بأن مسئولي الدوري السعودي بدأوا التفاوض مع مودريتش؛ من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال خوسيه آنخيل، المدير التنفيذي للنادي، في تصريحات لـ"الرياضية" السعودية، إنه "لا يوجد مفاوضات رسمية من قبل مسئولي الدوري السعودي لضم لوكا مودريتش في يناير".
وويلعب لوكا مودريتش ضمن صفوف فريق ريال مدريد منذ انضمامه من فريق توتنهام هوتسبير الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012، ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري.
وأضاف آنخيل:"لا نفكر في رحيل مودريتش عن الفريق في الوقت الحالي".

وتداولت بعض التقارير الصحفية منذ بداية الموسم الجاري، غضب مودريتش من قلة أدواره ومشاركته مع ريال مدريد.
وذكرت صحيفة "ماركا" في تقرير نشرته الأسبوع الماضي، أن لوكا مودريتش وكارلو أنشيلوتي خاضا مناقشة وجهًا لوجه قبل فترة التوقف الدولي لتوضيح بعض الأمور الخاصة بالمشاركة مع الفريق، مفيدة أن أنشيلوتي أخبر لوكا مودريتش أنه مازال مهمًا بالنسبة للفريق ولكن ليس في نفس الدور الذي كان يقدمه في السنوات الماضية.

وبدأ مودريتش مسيرته ضمن صفوف نادي زادار الكرواتي للشباب وانتقل لفريق ديناموز زغرب تحت 17 عامًا في صيف عام 2001 وصعد للفريق الأول بالنادي في صيف 2002 ولعب لمدة موسم قبل أن ينتقل لنادي ديرنسكي موستار لمدة موسم على سبيل الإعارة، ثم أعير لنادي إنتر زابريسك في صيف 2004 لمدة موسم آخر وعاد لديناموز زغرب في يناير 2005 ولعب 3 مواسم ونصف مع الفريق قبل أن ينتقل لتوتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2008.
وشارك مودريتش منذ انضمامه لريال مدريد في 497 مباراة وسجل 37 هدفًا وصنع 77 لزملائه في الفريق.

وعلى مستوى المنتخب الكرواتي، لعب لوكا مودريتش 170 مباراة وسجل 24 هدفًا وصنع 27.

ريال مدريد لوكا مودريتش مودريتش الدوري السعودي الدوري الإسباني موسم 2023 2024

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