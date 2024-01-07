الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يحسم مصير الثنائي روبيرتو وألونسو في الصيف

روبيرتو وألونسو
روبيرتو وألونسو

حسم نادي برشلونة الإسباني موقفه النهائي،  بشأن مستقبل كلًا من سيرجي روبيرتو وماركوس ألونسو، ثنائي الفريق، خلال الفترة المقبلة.

إدارة برشلونة تريد تجديد عقد سيرجي روبيرتو

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تريد تجديد عقد سيرجي روبيرتو؛ نظرًا لإمكاناته الفنية المميزة داخل أرض الملعب وقدرته على اللعب في أكثر من مركز، بجانب مشاركته بشكل أساسي ومنتظم تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز.

بينما وافق مسئولو برشلونة على رحيل ماركوس ألونسو في الميركاتو الصيفي المقبل، والاستفادة منه ماديًا، في ظل الأزمة المالية التي يُعاني منها الفريق الكتالوني وقانون اللعب المالي النظيف.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن الدنماركي أندريس كريستنسن، مدافع برشلونة، يحوم حوله الغموض أيضًا، وإمكانية رحيله عن صفوف الفريق في ظل عدم مشاركته بشكل منتظم في المباريات، خاصة بعد عودة المدافع شادي رياض من ريال بيتيس.

ويُعد أندريس كريستنسن محل اهتمام قوي من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في ضمه، مثل: مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد.

 

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قائمة برشلونة.. استبعاد بالدى أمام بارباسترو فى كأس ملك إسبانيا

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موعد مباراة برشلونة المقبلة في كأس ملك إسبانيا

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره الاتحاد الرياضي بارباسترو ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد الاتحاد الرياضي بارباسترو، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

قائمة برشلونة لمواجهة بارباسترو في كأس ملك إسبانيا

وكان تشافي قد أعلن قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة الاتحاد الرياضي بارباسترو في كأس ملك إسبانيا، وذلك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إينياكي بينيا- أندير أسترالاجا- آرون ياكوبيشفيلي.

خط الدفاع: رونالد أراوخو- إينيجو مارتينيز- أندريس كريستنسن- جول كوندي- باو كوبارسي- هيكتور فورت.

خط وسط الملعب: إلكاي جوندوجان- سيرجي روبيرتو- أوريول روميو- فيرمين لوبيز- فرينكي دي يونج- مارك كاسادو.

في الهجوم: رافينيا- فيران توريس- روبرت ليفاندوفسكي- جواو فيليكس- فيتور روكي.

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