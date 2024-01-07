قائمة برشلونة.. استبعاد بالدى أمام بارباسترو فى كأس ملك إسبانيا

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الاتحاد الرياضي بارباسترو في كأس ملك إسبانيا.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره الاتحاد الرياضي بارباسترو ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد الاتحاد الرياضي بارباسترو، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة برشلونة لمواجهة بارباسترو في كأس ملك إسبانيا

وجاءت قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة الاتحاد الرياضي بارباسترو في كأس ملك إسبانيا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إينياكي بينيا- أندير أسترالاجا- آرون ياكوبيشفيلي.

خط الدفاع: رونالد أراوخو- إينيجو مارتينيز- أندريس كريستنسن- جول كوندي- باو كوبارسي- هيكتور فورت.

خط وسط الملعب: إلكاي جوندوجان- سيرجي روبيرتو- أوريول روميو- فيرمين لوبيز- فرينكي دي يونج- مارك كاسادو.

في الهجوم: رافينيا- فيران توريس- روبرت ليفاندوفسكي- جواو فيليكس- فيتور روكي.

عودة مارتينيز واستبعاد بالدي من قائمة برشلونة

وشهدت قائمة برشلونة استبعاد أليخاندرو بالدي، الظهير الأيسر للفريق؛ بسبب مرضه، بينما عاد إينيجو مارتينيز، مدافع الفريق، إلى القائمة، وذلك بعد تعافيه من إصابته في أوتار الركبة.

وفاز برشلونة في آخر مبارياته في مسابقة الدوري الإسباني على لاس بالماس بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ19، على ملعب الأخير.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 41 نقطة خلف ريال مدريد، الذي يتقاسم الصدارة مع جيرونا برصيد 48 لكليهما، ولكن فارق الأهداف لصالح الملكي.

ويلتقي برشلونة نظيره أوساسونا في بطولة كأس السوبر الإسباني يوم 11 يناير الجاري على ملعب «الأول بارك».