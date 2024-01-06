الهلال السعودى يستهدف ضم رافينيا من برشلونة فى يناير

لا يزال الحديث مستمرًا بشأن مستقبل النجم البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة الإسباني، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للجناح البرازيلي، صاحب الـ27 عامًا، رفقة برشلونة في يونيو 2027.

الهلال السعودي يستهدف ضم رافينيا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نادي الهلال السعودي أبدى رغبته في التعاقد مع رافينيا خلال فترة الميركاتو الشتوي في شهر يناير الجاري.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة الهلال تريد استغلال عدم مشاركة رافينيا بشكل أساسي في مباريات برشلونة، تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه المحاولة الثانية لنادي الهلال من أجل ضم رافينيا، حيث سبق وحاول التعاقد معه في الصيف الماضي، ولكن اللاعب رفض فكرة الرحيل عن النادي الكتالوني.

في المقابل، فإن إدارة برشلونة لا تزال تثق في قدرات رافينيا وإمكاناته على أرض الملعب، رغم عدم مشاركته أساسيًا.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن برشلونة يرفض رحيل رافينيا في شهر يناير الجاري، ولكنها قد تُعيد التفكير في الصيف المقبل، من أجل الاستفادة منه ماديًا، في ظل الأزمة المادية التي يُعاني منها النادي الكتالوني وقانون اللعب المالي النظيف.

وشارك رافينيا في 18 مباراة مع برشلونة في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري 2023/ 2024، بواقع 887 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في كأس ملك إسبانيا

يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره الاتحاد الرياضي بارباسترو، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد الاتحاد الرياضي بارباسترو، غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.