الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"صفقة تبادلية".. مانشستر يونايتد يستهدف ضم رافينيا مقابل انتقال سانشو إلى برشلونة

سانشو ورافينيا
سانشو ورافينيا

يبحث نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن صفقة هجومية مميزة، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

مانشستر يونايتد يخطط لصفقة تبادلية مع برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، قدّم مقترحًا لإدارة برشلونة بشأن إبرام صفقة تبادلية بين الناديين في الشتاء المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على خدمات النجم البرازيلي رافينيا، مهاجم برشلونة، مقابل السماح برحيل سانشو وانضمامه إلى قلعة "كامب نو".

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن تين هاج يريد الاستغناء عن خدمات سانشو والتخلص من راتبه الكبير، خاصة بعدما استبعده من خططه ولم يعد يشارك في المباريات منذ خلافهما منذ وقت مضى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد تنتظر رد ديكو، المدير الرياضي لفريق برشلونة، خاصة أنه كان وكيل سابق أيضًا للاعب رافينيا.

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وكان سانشو قد تم استبعاده من مباراة مانشستر يونايتد أمام أرسنال، في نهاية شهر أغسطس الماضي، ليخرج اللاعب عن صمته ويصدر بيانًا يؤكد خلاله أنه أصبح بمثابة "كبش فداء"، ومن ثم رفض الاعتذار لمدربه، ليتم استبعاده من كل المباريات منذ ذلك الوقت. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وبناءً عليه، ارتبط اسم سانشو بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في الشتاء المقبل، وظهرت شائعات بإمكانية عودته إلى فريقه السابق بروسيا دورتموند الألماني في صفقة تبادلية.

يذكر أن سانشو قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من بروسيا دورتموند مقابل 85 مليون يورو، بينما انضم رافينيا إلى صفوف برشلونة قادمًا من ليدز يونايتد مقابل 57 مليون يورو.

مانشستر يونايتد برشلونة الميركاتو الشتوى إريك تين هاج رافينيا سانشو

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