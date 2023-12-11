شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة مدوية بشأن قرار النادي الأهلي فيما يتعلق بصفقة عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر.

وارتبط اسم نجم مودرن فيوتشر بالانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم"، أن الأهلي اتخذ قرارًا حاسمًا بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد وهو تأجيل الصفقة لحين الانتهاء من بطولة كأس العالم للأندية، على أن يتم الحسم خلال الأيام المقبلة قبل توقف الدوري بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية في يناير المقبل.

ويحق لعمر كمال عبد الواحد التوقيع لأي نادي مجانا في يناير المقبل، في ظل انتهاء تعاقده مع مودرن فيوتشر في يونيو 2024.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى 22 من الشهر الجاري، بصفته بطل أفريقيا.

ويستهل المارد الأحمر مشواره بمواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر.

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فورميسينيو: أرغب في بقاء عمر كمال لكن ليس قراري

وقال ريكاردو فورميسينيو في تصريحات سابقة: "عمر كمال لاعب مميز ومن أهم عناصر الفريق لكن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "أرغب بالطبع في استمراره مع مودرن فيوتشر لكن القرار ليس قراري في النهاية".

ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتطرق فورميسينيو، للحديث عن مباراة الزمالك، حيث قال "لم نكن في أفضل حالاتنا من الناحية الفنية فقد قدمنا أداء سيئًا للغاية وأهدرنا الفرص التي أتيحت لنا، واستقبلنا هدفين من ركلة جزاء وركنية".

وأكمل: "أجريت بعض التعديلات بين الشوطين، واضطررنا إلى اللعب برأسي حربة، لكن لم نكن موفقين في المباراة".

