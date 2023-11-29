الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب فيوتشر: "قدمنا أداءً سيئًا أمام الزمالك.. وأتمنى بقاء عمر كمال"

ريكاردو فورميسينيو
ريكاردو فورميسينيو

أبدى ريكاردو فورميسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، أمنيته بشأن بقاء عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى الأهلي خلال الميركاتو الشتوي في يناير المقبل، بعد مفاوضات بين الطرفين.

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فورميسينيو: أرغب في بقاء عمر كمال لكن ليس قراري

وقال فورميسينيو في المؤتمر الصحفي: "عمر كمال لاعب مميز ومن أهم عناصر الفريق لكن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "أرغب بالطبع في استمراره مع مودرن فيوتشر لكن القرار ليس قراري في النهاية".

ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتطرق فورميسينيو، للحديث عن مباراة الزمالك، حيث قال "لم نكن في أفضل حالاتنا من الناحية الفنية فقد قدمنا أداء سيئًا للغاية وأهدرنا الفرص التي أتيحت لنا، واستقبلنا هدفين من ركلة جزاء وركنية".

وأكمل: "أجريت بعض التعديلات بين الشوطين، واضطررنا إلى اللعب برأسي حربة، لكن لم نكن موفقين في المباراة".

الزمالك يستعيد ذاكرة الانتصارات في دوري نايل بثنائية في شباك فيوتشر

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ذاكرة الانتصارات في بطولة الدوري، بعد الفوز على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد في الجولة السابعة من دوري نايل.

سجل هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 39 من ركلة جزاء وإبراهيما نداي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع.

ارتفع رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد فيوتشر عند 12 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.

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