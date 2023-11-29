دورى نايل: الزمالك يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية فى شباك فيوتشر

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بـالزمالك ذاكرة الانتصارات في بطولة الدوري بعد الفوز على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد في الجولة السابعة من دوري نايل.

سجل هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 39 من ركلة جزاء وإبراهيما نداي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا من الضائع.

ارتفع رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد فيوتشر عند 12 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.

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أحداث الشوط الأول

سيطر الزمالك على مجريات اللقاء من البداية، لكن بدون خطورة على مرمى فيوتشر.

وشهدت الدقيقة الثانية، تسللًا على أيمن الصفاقسي لاعب مودرن فيوتشر نتيجة تمركز خاطئ خلف مدافعي الزمالك.

وشهدت الدقيقة الرابعة، تسديدة بعيدة المدى عن طريق أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وفي الدقيقة الثامنة ركلة ركنية أولى لمودرن فيوتشر على يسار مرمى الزمالك، نفذها ناصر ماهر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بسهولة إلى وسط الملعب.

وسجل أحمد عاطف هدفًا لصالح فيوتشر في الدقيقة 12 لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وسدد غنام محمد، لاعب وسط فيوتشر الكرة تصدى لها بثبات محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

أخطر فرص الزمالك كانت في الدقيقة 24 بعد توغل من أحمد سيد زيزو وتسديدة تصدى لها محمود جنش.

واعترض لاعبو الزمالك للحصول على ركلة جزاء ضد أيمن الصفاقسي، لكن الكرة اصطدمت في يده.

وسدد روقا كرة قوية في الدقيقة 25 تصدى لها جنش على مرتين.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيري في الدقيقة 37 بعد تدخل من غنام محمد لاعب فيوتشر.

وسدد زيزو ركلة الجزاء بنجاح أرضية على يسار محمود جنش في الدقيقة 39.

وسجل نداي الهدف الثاني لصالح الزمالك بعد ركلة ركنية على يمين مرمى مودرن فيوتشر، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، حيث تهيأت أمام قدمي إبراهيما نداي في مواجهة المرمى بعد ارتباك من لاعبي الفريقين ليضعها بسهولة داخل الشباك.

أحداث الشوط الثاني

فريق فيوتشر حاول في بداية الشوط الثاني بعد ركلة ركنية على يمين مرمى الزمالك، نفذها عبدالكبير الوادي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها عمر كمال بتسديدة مباشرة اصطدمت بأحد المدافعين ووصلت بشكل سهل للحارس محمد عواد.

في الدقيقة 52 تسديدة أرضية عن طريق إبراهيما نداي لاعب الزمالك من داخل يمين منطقة الجزاء مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

محاولة هجومية للزمالك بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد سيد زيزو إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعًا إلى وسط الملعب.

ركلة ركنية لمودرن فيوتشر على يمين مرمى الزمالك، نفذها عبدالكبير الوادي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد عواد بقبضة اليد بعيدًا عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 74، تسديدة خطيرة عن طريق عمر كمال لاعب مودرن فيوتشر من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد عواد.

محاولة جديدة من فيوتشر في الدقيقة 77 بعد تسديدة قوية عن طريق غنام محمد، لاعب مودرن فيوتشر من خارج حدود منطقة الجزاء مرت دون خطورة أعلى العارضة العلوية للمرمى.