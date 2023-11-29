الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى نايل: الزمالك يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية فى شباك فيوتشر

الزمالك وفيوتشر
الزمالك وفيوتشر

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بـالزمالك ذاكرة الانتصارات في بطولة الدوري بعد الفوز على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد في الجولة السابعة من دوري نايل.

سجل هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 39 من ركلة جزاء وإبراهيما نداي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا من الضائع.

ارتفع رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد فيوتشر عند 12 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.

اقرأ أيضًا:

الزمالك يتقدم على مودرن فيوتشر بهدفين فى الشوط الأول

أحداث الشوط الأول

سيطر الزمالك على مجريات اللقاء من البداية، لكن بدون خطورة على مرمى فيوتشر.

وشهدت الدقيقة الثانية، تسللًا على أيمن الصفاقسي لاعب مودرن فيوتشر نتيجة تمركز خاطئ خلف مدافعي الزمالك.

وشهدت الدقيقة الرابعة، تسديدة بعيدة المدى عن طريق أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وفي الدقيقة الثامنة ركلة ركنية أولى لمودرن فيوتشر على يسار مرمى الزمالك، نفذها ناصر ماهر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بسهولة إلى وسط الملعب.

وسجل أحمد عاطف هدفًا لصالح فيوتشر في الدقيقة 12 لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وسدد غنام محمد، لاعب وسط فيوتشر الكرة تصدى لها بثبات محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

أخطر فرص الزمالك كانت في الدقيقة 24 بعد توغل من أحمد سيد زيزو وتسديدة تصدى لها محمود جنش.

واعترض لاعبو الزمالك للحصول على ركلة جزاء ضد أيمن الصفاقسي، لكن الكرة اصطدمت في يده.

وسدد روقا كرة قوية في الدقيقة 25 تصدى لها جنش على مرتين.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيري في الدقيقة 37 بعد تدخل من غنام محمد لاعب فيوتشر.

وسدد زيزو ركلة الجزاء بنجاح أرضية على يسار محمود جنش في الدقيقة 39.

وسجل نداي الهدف الثاني لصالح الزمالك بعد ركلة ركنية على يمين مرمى مودرن فيوتشر، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، حيث تهيأت أمام قدمي إبراهيما نداي في مواجهة المرمى بعد ارتباك من لاعبي الفريقين ليضعها بسهولة داخل الشباك.

أحداث الشوط الثاني

فريق فيوتشر حاول في بداية الشوط الثاني بعد ركلة ركنية على يمين مرمى الزمالك، نفذها عبدالكبير الوادي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها عمر كمال بتسديدة مباشرة اصطدمت بأحد المدافعين ووصلت بشكل سهل للحارس محمد عواد.

في الدقيقة 52 تسديدة أرضية عن طريق إبراهيما نداي لاعب الزمالك من داخل يمين منطقة الجزاء مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

محاولة هجومية للزمالك بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد سيد زيزو إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعًا إلى وسط الملعب.

ركلة ركنية لمودرن فيوتشر على يمين مرمى الزمالك، نفذها عبدالكبير الوادي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد عواد بقبضة اليد بعيدًا عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 74، تسديدة خطيرة عن طريق عمر كمال لاعب مودرن فيوتشر من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد عواد.

محاولة جديدة من فيوتشر في الدقيقة 77 بعد تسديدة قوية عن طريق غنام محمد، لاعب مودرن فيوتشر من خارج حدود منطقة الجزاء مرت دون خطورة أعلى العارضة العلوية للمرمى.

الزمالك فيوتشر موعد مباراة الزمالك وفيوتشر دوري نايل 2023 أحمد سيد زيزو

مواد متعلقة

الزمالك يتقدم على مودرن فيوتشر بهدفين فى الشوط الأول

زيزو يمنح الزمالك التقدم على مودرن فيوتشر من ركلة جزاء

الأكثر قراءة

عاجل| يوم التضامن مع فلسطين.. شهادات الطلاب الفلسطينيين بمصر عن الحرب والحياة (ملف)

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

كاتب تونسى لـ"الدستور": التضامن مع فلسطين واجب عربى.. ولا بديل عن حل الدولتين

عاجل.. الصحة العالمية: نواجه خطرًا كبيرًا للإصابة بأمراض وبائية فى غزة

ضغوط دولية وجهود إغاثية.. كيف نجحت مصر فى إنقاذ الأوضاع بغزة؟

حكم نهائي لصالح "سنتامين" فى قضية ترخيص منجم السكرى للذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الهدنة-الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس