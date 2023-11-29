الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على فيوتشر فى الدورى

معتمد جمال
معتمد جمال

أبدى معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته الشديدة بالفوز على فيوتشر بهدفين دون رد.

وفاز الزمالك على فيوتشر بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب "السلام" ضمن الجولة السابعة من بطولة دوري نايل.

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معتمد جمال: سنقاتل من أجل شعار الزمالك 

وقال معتمد جمال، في تصريحات تليفزيونية: "المواجهة كانت صعبة للغاية، هناك مباريات تحتاج إلى أن تتخطاها بأي شكل من الأشكال، ترتيبنا كان الـ11 على الدوري، يوجد فارق 5 أو 6 نقاط فقط تفصلنا عن المركز الأول".

أضاف "مباراة مثل لقاء اليوم والمواجهة المقبلة أمام سوار الغيني يوم الأحد في الكونفدرالية ستعيد الزمالك لمكانته الطبيعية، جمهورنا يستحق أكثر من ذلك".

وتابع "الجميع يقاتل من أجل شعار الزمالك وهذا هو الأهم بالنسبة لنا".

وواصل حديثه "هناك لاعبون غير جاهزين بنسبة 100%، لذلك أشركت عمر جابر في مركز الظهير الأيسر نتمنى من الله التوفيق".

وأتم تصريحاته قائلا: "سنغلق صفحة الدوري وسيكون التركيز على الكونفدرالية، أتمنى جاهزية جميع اللاعبين في الفترة المقبلة من أجل عودة الزمالك لمكانته الطبيعة، وسننافس على جميع البطولات التي سنشارك بها".

الزمالك يستعيد ذاكرة الانتصارات في دوري نايل بثنائية في شباك فيوتشر

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ذاكرة الانتصارات في بطولة الدوري، بعد الفوز على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد في الجولة السابعة من دوري نايل.

سجل هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 39 من ركلة جزاء وإبراهيما نداي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع.

ارتفع رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد فيوتشر عند 12 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.

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