بورنموث يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية مذلّة في الدوري الإنجليزي

تلقى مانشستر يونايتد خسارة كبيرة أمام ضيفه بورنموث في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ16 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بثلاثة أهداف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق بورنموث بهدف دون رد.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاءت الخطورة الهجومية متبادلة بين كلا الفريقين وفي نفس المستوى، وحاول كلًا منهما تسجيل هدف مبكر يفرضون به سيطرتهم على المباراة.

وخطف دومينيك سولانكي هدف التقدم لبورنموث في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط.

وحاول لاعبو مانشستر يونايتد الوصول للمرمى وتسجيل هدف التعادل ولكن افتقرت محاولاتهم للتركيز في اللمسة الأخيرة فجاءت أغلبها خارج المرمى.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 72% مقابل 28% لصالح فريق بورنموث.

واستمر استحواذ لاعبي فريق مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما جاءت الخطورة الهجومية من طرف واحد وهو فريق بورنموث.

وأضاف فيليب بيلينج الهدف الثاني لفريق بورنموث في الدقيقة 68، وأضاف زميله ماركوس سينسي الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وحاول لاعبو مانشستر يونايتد تسجيل هدف تقليص الفارق وحفظ ماء الوجه خلال الدقائق التالية من المباراة ولكن بدون جدوى.

وأضاف دانجو أوتارا الهدف الرابع لبورنموث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود لمسة يد.

وسدد لاعبو مانشستر يونايتد 3 كرات على المرمى من 20 محاولة وخرجت 17 كرة من الملعب، مقابل 4 تسديدات من 10 محاولات لفريق بورنموث، وخرجت 6 كرات من الملعب.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 69% مقابل 31% لصالح فريق بورنموث.

ورفع بورنموث رصيده لـ16 نقطة في المركز الـ15 بترتيب الدوري الانجليزي، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 27 نقطة في المركز السادس.