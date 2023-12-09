السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بورنموث يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية مذلّة في الدوري الإنجليزي

فيليب بيلينج
فيليب بيلينج

تلقى مانشستر يونايتد خسارة كبيرة أمام ضيفه بورنموث في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ16 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بثلاثة أهداف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق بورنموث بهدف دون رد.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاءت الخطورة الهجومية متبادلة بين كلا الفريقين وفي نفس المستوى، وحاول كلًا منهما تسجيل هدف مبكر يفرضون به سيطرتهم على المباراة.

وخطف دومينيك سولانكي هدف التقدم لبورنموث في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط.

وحاول لاعبو مانشستر يونايتد الوصول للمرمى وتسجيل هدف التعادل ولكن افتقرت محاولاتهم للتركيز في اللمسة الأخيرة فجاءت أغلبها خارج المرمى.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 72% مقابل 28% لصالح فريق بورنموث.

واستمر استحواذ لاعبي فريق مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما جاءت الخطورة الهجومية من طرف واحد وهو فريق بورنموث.

وأضاف فيليب بيلينج الهدف الثاني لفريق بورنموث في الدقيقة 68، وأضاف زميله ماركوس سينسي الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وحاول لاعبو مانشستر يونايتد تسجيل هدف تقليص الفارق وحفظ ماء الوجه خلال الدقائق التالية من المباراة ولكن بدون جدوى.

وأضاف دانجو أوتارا الهدف الرابع لبورنموث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود لمسة يد.

وسدد لاعبو مانشستر يونايتد 3 كرات على المرمى من 20 محاولة وخرجت 17 كرة من الملعب، مقابل 4 تسديدات من 10 محاولات لفريق بورنموث، وخرجت 6 كرات من الملعب.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 69% مقابل 31% لصالح فريق بورنموث.

ورفع بورنموث رصيده لـ16 نقطة في المركز الـ15 بترتيب الدوري الانجليزي، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 27 نقطة في المركز السادس.

مانشستر يونايتد بورنموث الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث افضل هدف في البريميرليج

الأكثر قراءة

58 ألف منشور.. سرّ تداول قفزة "ولعت" التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

صلاح "200" يسجل ويصنع فى عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

الخطيب يهنئ لاعبي اليد وجهازهم الفني والإداري بالسوبر المصري

الحبس سنة مع الشغل لمتهم في "أحداث الصف"

مركز الفكر والدراسات يشكر «المتحدة».. ويؤكد: المصريون على أعتاب مشاركة تاريخية فى الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟