بورنموث يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

تأخر فريق مانشستر يونايتد أمام ضيفه بورنموث في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب أولد ترافورد ضمن لقاءات الجولة الـ16 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز بهدف دون رد.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاءت الخطورة الهجومية متبادلة بين كلا الفريقين وفي نفس المستوى، وحاول كلًا منهما تسجيل هدف مبكر يفرضون به سيطرتهم على المباراة.

وخطف دومينيك سولانكي هدف التقدم لبورنموث في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر الشوط ولكن أغلبها لم ينجح في تهديد المرمى.

وحاول لاعبو مانشستر يونايتد الوصول للمرمى وتسجيل هدف التعادل ولكن افتقرت محاولاتهم للتركيز في اللمسة الأخيرة فجاءت أغلبها خارج المرمى.

وسدد أنتوني مارسيال كرة ناحية مرمى بورنموث في الدقيقة 36 وجاءت ضعيفة بين يدي الحارس.

وضغط فريق بورنموث في الدقائق الأخيرة من أجل تسجيل الهدف الثاني وتأكيد تقدمهم في النتيجة.

وسدد سولانكي الكرة ناحية مرمى مانشستر يونايتد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ولكن التسديدة ارتدت من دفاع مانشستر يونايتد.

وسدد لاعبو فريق مانشستر يونايتد كرتين على المرمى من 8 محاولات وخرجت 6 كرات من الملعب، مقابل تسديدتين من 7 محاولات لفريق بورنموث وخرجت 5 كرات من الملعب.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 72% مقابل 28% لصالح فريق بورنموث.