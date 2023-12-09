التشكيل.. "مارسيال" يقود هجوم مانشستر يونايتد في مواجهة بورنموث

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه بورنموث، في الخامسة مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (أولد ترافورد)، في إطار الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيقود الفرنسي أنتوني مارسيال هجوم مانشستر يونايتد، في مباراة اليوم إلى جانب كل من البرازيلي أنتوني، والبرتغالي برونو فيرنانديز، والأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجوير، لوك شو، سيرجو ريجيلون

خط الوسط: سفيان إمرابط، سكوت ماكتوماني

خط الوسط الهجومي: أنتوني، برونو فيرنانديز، أليخاندرو جارناتشو

خط الهجوم: أنتوني مارسيال

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز السادس في ترتيب جدول «بريميرليج» برصيد 27 نقطة، بينما يحتل بورنموث، المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.