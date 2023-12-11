الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشافي يتحدث عن سقوط برشلونة أمام جيرونا برباعية في الدوري الإسباني

تشافي
تشافي

علّق تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، على هزيمة فريقه الساحقة أمام جيرونا في بطولة الدوري الإسباني.

وتعرّض فريق برشلونة لهزيمة قاسية وساحقة أمام جيرونا بنتيجة 2-4، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

تشافي يُعلق على سقوط برشلونة أمام جيرونا

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تصريحات تشافي، قائلًا: "جيرونا استحق الفوز، لديهم الكثير من المزايا، إنهم فريق رائع وعظيم حقًا".

وتابع: "إنهم يستحقون تصدر الترتيب، ويتقدمون علينا بفارق 7 نقاط، لقد كانت مباراة متكافئة، وتم حسمها من خلال التفاصيل".

وأضاف: "لقد أخطأنا ولم نضغط بشكل جيد، ودفعنا الثمن بخسارة المباراة، وهم نجحوا في استغلال ذلك، لكن لدينا فرص للتحسن".

وواصل: "إنها ضربة قوية، أردنا تقليص النقاط، ولكن في النهاية النتيجة كانت سيئة للغاية".

وأكمل: "برشلونة فريق قيد الإنشاء، رغم أنني تعرضت لانتقادات بسبب ذلك، عليك أخذ خطوة إلى الخلف لتأخذ خطوتين إلى الأمام".

واختتم تشافي تصريحاته، مؤكدًا: "أداء جيرونا أفضل، قابلنا فريقًا شجاعًا ظهر بأداء مميز، ونحن كمدربين نعاني أمامهم، ولكن هذه طبيعة كرة القدم. تهانينا لهم".

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ترتيب برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط.

بينما يتصدر فريق جيرونا حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 39 نقطة.

تشافي برشلونة الدوري الاسباني جيرونا الليجا

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