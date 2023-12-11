الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جيرونا يحقق انتصارًا تاريخيًا على برشلونة ويتصدر الدورى الإسبانى

جيرونا - برشلونة
جيرونا - برشلونة

حقق فريق جيرونا انتصارًا تاريخيًا على مضيفه برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي “مونتجويك”، في قمة الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

واستطاع أرتم دوبياك تسجيل الهدف الأول لـ برشلونة في الدقيقة 12 من هجمة مرتدة رائعة، من متابعة لتمريرة من الجانب الأيمن من زميله تسيجانكوف.

وتمكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي من إدراك التعادل للفريق الكتالوني في الدقيقة 19 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها البرازيلي رافينيا من الجهة اليمنى.

واستطاع ميجيل جوتيريز تسجيل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 40، بعد جملة من التمريرات بين لاعبي الفريق، لتصل الكرة له ويقتحم منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة بيسراه في الشباك.

وأضاف فاليري فيرنانديز الهدف الثالث لـ جيرونا في الدقيقة 80.

 وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل إلكاي جوندوجان الهدف الثاني لبرشلونة، وبعده بثلاث دقائق سجل كريستيان ستواني الهدف الرابع لجيرونا.

 ورفع جيرونا رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

 على الجانب الآخر تجمد رصيد برشلونة عند 34 نقطة في المركز الرابع.

جيرونا برشلونة الدوري الاسباني روبرت ليفاندوفسكي جوندوجان

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