الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غياب ألونسو وتير شتيجن عن قائمة برشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة جيرونا في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره جيرونا، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024، تحت قيادة الحكم الشاب "إيسيدرو دياز دي ميرا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إينياكي بينيا - أندير أسترالاجا - دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي - أندريس كريستنسن - جول كوندي - باو كوبارسي.

خط وسط الملعب: بيدري - أوريول روميو - فرينكي دي يونج - سيرجي روبيرتو - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز.

في خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا - جواو فيليكس - لامين يامال.

غيابات برشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني

وشهدت قائمة برشلونة استمرار غياب الظهير الأيسر ماركوس ألونسو؛ بسبب شعوره ببعض الآلام في الظهر، كذلك غياب الحارس مارك أندريه تير شتيجن؛ بسبب الإصابة في الظهر أيضًا.

txt

وزير الشباب والرياضة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

txt

جوارديولا ردًا على الانتقادات: مانشستر سيتي مُطالب بالفوز فقط

ترتيب برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، خلف كلًا من ريال مدريد وجيرونا أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 38 نقطة على التوالي.

برشلونة جيرونا الدوري الاسباني تشافي الليجا قائمة برشلونة ألونسو تير شتيجن

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

لو مسافر| أماكن لجان انتخابات المغتربين 2023 2024 جميع المحافظات

كيفية إدخال الرقم القومي للاستعلام عن لجنة الانتخابات 2023-2024

الهيئة الوطنية للانتخابات: بدء ساعة الراحة فى الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي