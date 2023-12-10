غياب ألونسو وتير شتيجن عن قائمة برشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة جيرونا في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره جيرونا، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024، تحت قيادة الحكم الشاب "إيسيدرو دياز دي ميرا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إينياكي بينيا - أندير أسترالاجا - دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي - أندريس كريستنسن - جول كوندي - باو كوبارسي.

خط وسط الملعب: بيدري - أوريول روميو - فرينكي دي يونج - سيرجي روبيرتو - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز.

في خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا - جواو فيليكس - لامين يامال.

غيابات برشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني

وشهدت قائمة برشلونة استمرار غياب الظهير الأيسر ماركوس ألونسو؛ بسبب شعوره ببعض الآلام في الظهر، كذلك غياب الحارس مارك أندريه تير شتيجن؛ بسبب الإصابة في الظهر أيضًا.

ترتيب برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، خلف كلًا من ريال مدريد وجيرونا أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 38 نقطة على التوالي.