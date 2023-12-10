الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا ردًا على الانتقادات: مانشستر سيتي مُطالب بالفوز فقط

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن نتائج فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام لوتون تاون في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره لوتون تاون، على ملعب "كينلورث رود"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وقبل خوض اللقاء المرتقب، يُعاني فريق مانشستر سيتي من تراجع النتائج حيث لم يفز في آخر 4 مباريات، بعدما خسر في مباراة، وتعادلا في ثلاث مواجهات أخرى.

جوارديولا يتحدث عن نتائج مانشستر سيتي

ونشرت شبكة "BBC Sport" البريطانية، تصريحات جوارديولا، قائلًا: "الجميع يتحدث عن نتائج مانشستر سيتي، ويطالبوننا بالفوز فقط، ولكن ما يطلبونه منا لم يطلبوه من منافسينا طوال السنوات الماضية، هذا ظلم".

وأضاف: "هناك فريق واحد فقط سوف يفشل في حال عدم تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي، وهو نحن، بينما يُعد الفوز نجاحًا كبيرًا بالنسبة لباقي الأندية".

وأوضح: "الجميع يرى أن مانشستر سيتي يجب أن يفوز باللقب مقارنة بباقي الأندية مثل ليفربول وأرسنال، وهذا أمر غير عادل".

وتابع: "من الصعب التعامل مع ذلك كل جولة، كل ثلاثة أيام، لسنوات وسنوات، إنه أمر مرهق للغاية".

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وشدد: "بالتأكيد مانشستر سيتي سيمر بفترة سيئة، هذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم، كل شيء يتغير، لأن هناك لحظات سيئة يمر بها الجميع".

وواصل: "أصعب شيء دائمًا هو الاستمرار على تحقيق الفوز، ولكننا فعلنا ذلك لسنوات عديدة، وأصبحنا مُرشحين للفوز بكل شيء".

واستند جوارديولا في تصريحاته على ما حدث في عام 2022، عندما ودّع مانشستر سيتي بطولة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد من الدور نصف النهائي، ليصفهم البعض بأن هذا مستواهم ولن يتطور هذا الفريق.

واختتم جوارديولا تصريحاته، قائلًا: "ألقِ نظرة على منافسينا، نحن أيضًا يمكننا أن نخسر بعض المباريات والبطولات، لكن لا تقل أننا اكتفينا مما حققناه؛ لأن هذا الفريق لم يصل إلى ما وصل إليه بسهولة".

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