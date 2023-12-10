قصة 200 هدف لـ محمد صلاح مع ليفربول

وصل محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، للهدف رقم 200 مع فريقه منذ انضمامه في صيف 2017.

إنجاز صلاح بات حديث الدوري الإنجليزي أمس بعدما سجل وصنع في فوز فريقه على كريستال بالاس بهدفين لهدف.

وضرب صلاح عصفورين بحجر بعدما هدفه حيث وصل للهدف للرقم 200 مع الريدز في 327 لقاء بجميع المسابقات كمل وصل للهدف رقم 150 في الدوري الإنجليزي ليدخل قائمة أفضل 10 هدافي المسابقة عبر التاريخ.

وجاءت أهداف صلاح الـ 200 بواقع 161 هدفًا بالقدم اليسرى و31 باليمنى و8 أهداف بالرأس.

أهداف صلاح

الـ 50

في 20 أكتوبر 2018 نجح صلاح في الوصول للهدف رقم 50 له مع الريدز، وذلك في شباك هدرسفيلد تاون بالمباراة التي تجمعهما حاليًا بملعب "جالفارم"، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

الـ 100

في 2020 نجح صلاح أمام إيفرتون بتسجيل هدفه الـ 100 مع الريدز، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

حينها أصبح صلاح هو ثالث أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل للهدف رقم 100 رفقة الريدز، متفوقًا على 13 نجمًا مروا على النادي.

الـ 150

في 19 فبراير 2022، نجح صلاح في الوصول للهدف 150 مع الريدز بجميع البطولات بعدما سجل هدفا في شباك نورويتش سيتي، في إطار منافسات الجولة الـ 26 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات صلاح ثاني اسرع لاعب في ليفربول يسجل 150 هدف، وعاشر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هذا الرقم.

ووصل صلاح لهدفه رقم 200 ليصبح خامس لاعب في تاريخ ليفربول يحقق ذلك الإنجاز ويفصل صلاح عن المركز الرابع الذي يحتله بيلي ليديل 28 هدفا كما أصبح ثالث أجنبي بتاريخ الكرة الإنجليزي يسجل 200 هدف لنادي واحد بعد تييري هنري وسيرجيو أجويرو وأول لاعب إفريقي في التاريخ يصل لـ 150 في البريميرليج.