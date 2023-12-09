السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من محمد صلاح بعد وصوله للهدف 200

صلاح
صلاح

علق محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، على وصوله للهدف رقم 200 مع الفريق منذ انضمامه للريدز.

صلاح سجل وصنع في فوز ليفربول على كريستال بالاس بهدفين لهدف اليوم، في إطار مباريات الجولة الـ16 بالدوري الإنجليزي.

هدف صلاح جعله يصل لـ200 هدف مع ليفربول في 327 مباراة مع الريدز منذ 2017، كما وصل للمركز العاشر بـ150 هدفًا في ترتيب هدافي البريميرليج التاريخيين.

وقال صلاح في تصريحات ما بعد اللقاء: "أعتقد أن أهم شيء هو أننا حققنا الفوز اليوم، شعور عظيم بالطبع أن تسجل وتصنع الأهداف، وأنا سعيد بتحقيقي هذا الرقم وكذلك تحقيق الفوز".

وتابع: "أنا متأكد بأننا سنحقق شيئًا مميزًا جدًا هذا الموسم، لدينا هذه العقلية بأن نُقاتل حتى النهاية في المُباريات، وهذا ما فعلناه اليوم والمباراة السابقة (ضد شيفيلد) وقبلها (ضد فولهام) لذا علينا أخذ الإيجابيات من هذه النتائج".

وأتم: "نعم الفريق جديد بعد وصول عدد من اللاعبين الصيف الماضي وأُحاول تقديم النصيحة لهم مع بقية اللاعبين بالفريق وهم يتعلمون كثيرًا، وهم أشخاص رائعون وأنا واثق بأنه يمكننا تحقيق شيء مميز هذا الموسم".

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