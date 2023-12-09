السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صلاح يسجل الهدف رقم 200 له في مسيرته مع ليفربول

صلاح
صلاح

وصل محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، للهدف رقم 200 له مع النادي في مسيرته منذ قليل.

صلاح سجل هدف تعادل فريقه أمام كريستال بالاس في اللقاء المقام اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح 200 هدفًا في 327 مع الريدز منذ 2017، كما وصل للمركز العاشر بـ150 هدفًا في ترتيب هدافي البريميرليج التاريخيين.

 

 

تشكيل ليفربول
 حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، كوانساه، فان دايك، تسيميكاس

خط الوسط: سوبوسلاي، إندو، جرافنبيرج

خط الهجوم: دياز، نونيز، صلاح


يقود محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول، بعد قليل أمام كريستال بالاس ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وعاد البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق للعب أساسيًا، بعد غيابه في المباراتين الماضيتين بسبب الإصابة.

ويقود الهجوم صلاح ويجاوره داروين نونيز ولويس دياز، بينما يعوض الشاب كوانساه المدافع جويل ماتيب الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي.

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