السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ليفربول.. عودة أليسون وصلاح يقود الهجوم أمام كريستال بالاس

صلاح
صلاح

يقود محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول، بعد قليل أمام كريستال بالاس ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

وعاد البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق للعب أساسيًا، بعد غيابه في المباراتين الماضيتين بسبب الإصابة.

ويقود الهجوم صلاح ويجاوره داروين نونيز ولويس دياز، بينما يعوض الشاب كوانساه المدافع جويل ماتيب الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي.

تشكيل ليفربول

 

حراسة المرمى: أليسون

 

خط الدفاع: أرنولد، كوانساه، فان دايك، تسيميكاس

 

خط الوسط: سوبوسلاي، إندو، جرافنبيرج

 

خط الهجوم: دياز، نونيز، صلاح


ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس؟


ويأمل محمد صلاح في الظهور بأفضل شكل ممكن أمام كريستال بالاس، وذلك بعد غيابه عن التسجيل في آخر 3 مباريات لفريقه في بطولة الدوري الإنجليزي، كما أن هز شباك الخصم سيعني المزيد من الأرقام القياسية التاريخية لـ "مو".

وفي هذا التقرير، نستعرض تباعًا: ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي؟

– حال تسجيل صلاح هدفًا، سيرفع رصيده من الأهداف لـ 200 هدف بقميص ليفربول بمختلف البطولات، وسيصبح اللاعب الخامس فقط في تاريخ النادي الذي يحقق ذلك الإنجاز.

– حال تسجيل محمد صلاح هدفًا، سيرفع رصيده من الأهداف لـ 150 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، ليصعد للمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، بالتساوي مع مايكل أوين.

– حال تسجيل محمد صلاح هدفًا، سيصبح خامس أسرع لاعب يسجل 150 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، وذلك بعد 247 مباراة فقط في المسابقة، ويسبقه آلان شرار، سيرجيو أجويرو، هاري كين، تيري هنري فقط.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الصدارة، فيما يتواجد كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

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