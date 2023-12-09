السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يورجن كلوب يؤكد رغبة صلاح في لعب لقاء أرسنال قبل بطولة إفريقيا

صلاح وكلوب
صلاح وكلوب

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن إمكانية خوض محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم الفريق لقاء أرسنال في قمة كأس الاتحاد قبل أسبوع من انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وآرسنال يوم 7 يناير المقبل على ملعب الإمارات في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة  وذلك قبل أيام قليلة من أول لقاء للفراعنة في 14 يناير بدور المجموعات أمام موزمبيق.

وقال كلوب في تصريحات لموقع “ليفربول إيكو”: "مهما كان ما يمكنني قوله، إذا قررت مصر ومو أن يرحل في الثاني أو الثالث أو الرابع من يناير، أنا متأكد من أن مو يريد أن يلعب المباراة ولكني لست متأكدًا من قدرتنا على اتخاذ هذا القرار".

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي؟

ويأمل المحترف المصري محمد صلاح في الظهور بأفضل شكل ممكن أمام كريستال بالاس، وذلك بعد غيابه عن التسجيل في آخر 3 مباريات لفريقه في بطولة الدوري الإنجليزي، كما أن هز شباك الخصم سيعني المزيد من الأرقام القياسية التاريخية لـ "مو".

وفي هذا التقرير، نستعرض تباعًا: ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي؟

– حال تسجيل صلاح هدفًا، سيرفع رصيده من الأهداف لـ 200 هدف بقميص ليفربول بمختلف البطولات، وسيصبح اللاعب الخامس فقط في تاريخ النادي الذي يحقق ذلك الإنجاز.

– حال تسجيل محمد صلاح هدفًا، سيرفع رصيده من الأهداف لـ 150 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، ليصعد للمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، بالتساوي مع مايكل أوين.

– حال تسجيل محمد صلاح هدفًا، سيصبح خامس أسرع لاعب يسجل 150 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، وذلك بعد 247 مباراة فقط في المسابقة، ويسبقه آلان شرار، سيرجيو أجويرو، هاري كين، تيري هنري فقط.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الصدارة، فيما يتواجد كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

كلوب محمد صلاح صلاح كأس الأمم الأفريقية موزمبيق ارسنال

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ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى؟

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