ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى؟

يستعد نادي ليفربول لمواجهة كريستال بالاس، في الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، فتُقام غدًا السبت، في تمام الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب سلهارست بارك معقل الفريق اللندني.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي؟

ويأمل المحترف المصري محمد صلاح في الظهور بأفضل شكل ممكن أمام كريستال بالاس، وذلك بعد غيابه عن التسجيل في آخر 3 مباريات لفريقه في بطولة الدوري الإنجليزي، كما أن هز شباك الخصم سيعني المزيد من الأرقام القياسية التاريخية لـ "مو".

وفي هذا التقرير، نستعرض تباعًا: ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي؟

– حال تسجيل صلاح هدفًا، سيرفع رصيده من الأهداف لـ 200 هدف بقميص ليفربول بمختلف البطولات، وسيصبح اللاعب الخامس فقط في تاريخ النادي الذي يحقق ذلك الإنجاز.

– حال تسجيل محمد صلاح هدفًا، سيرفع رصيده من الأهداف لـ 150 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، ليصعد للمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، بالتساوي مع مايكل أوين.

– حال تسجيل محمد صلاح هدفًا، سيصبح خامس أسرع لاعب يسجل 150 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، وذلك بعد 247 مباراة فقط في المسابقة، ويسبقه آلان شرار، سيرجيو أجويرو، هاري كين، تيري هنري فقط.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الصدارة، فيما يتواجد كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.