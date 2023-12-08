الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى؟

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد نادي ليفربول لمواجهة كريستال بالاس، في الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، فتُقام غدًا السبت، في تمام الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب سلهارست بارك معقل الفريق اللندني.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي؟

ويأمل المحترف المصري محمد صلاح في الظهور بأفضل شكل ممكن أمام كريستال بالاس، وذلك بعد غيابه عن التسجيل في آخر 3 مباريات لفريقه في بطولة الدوري الإنجليزي، كما أن هز شباك الخصم سيعني المزيد من الأرقام القياسية التاريخية لـ "مو".

وفي هذا التقرير، نستعرض تباعًا: ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي؟

– حال تسجيل صلاح هدفًا، سيرفع رصيده من الأهداف لـ 200 هدف بقميص ليفربول بمختلف البطولات، وسيصبح اللاعب الخامس فقط في تاريخ النادي الذي يحقق ذلك الإنجاز.

– حال تسجيل محمد صلاح هدفًا، سيرفع رصيده من الأهداف لـ 150 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، ليصعد للمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، بالتساوي مع مايكل أوين.

– حال تسجيل محمد صلاح هدفًا، سيصبح خامس أسرع لاعب يسجل 150 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، وذلك بعد 247 مباراة فقط في المسابقة، ويسبقه آلان شرار، سيرجيو أجويرو، هاري كين، تيري هنري فقط.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الصدارة، فيما يتواجد كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

ليفربول الدورى الانجليزى كريستال بالاس محمد صلاح صلاح

مواد متعلقة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام شباب بلوزداد فى دورى أبطال إفريقيا

ماكتومناى يقود مانشستر يونايتد للفوز على تشيلسى فى الدورى الإنجليزى

حلم صلاح يتأجّل.. ليفربول يهزم شيفيلد بثنائية فى الدورى الإنجليزى

الشوط الأول.. هدف لكل فريق في قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي

الشوط الأول: ليفربول يتقدم على شيفيلد بهدف فان دايك

تشكيل مباراة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول أمام شيفيلد يونايتد فى الدورى الإنجليزى.. صلاح أساسى

بمشاركة دي بروين.. قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

كشف حقيقة تعدى ضابط شرطة على محتجز بالإسماعيلية

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى؟

وفاة الشقيق الأكبر لأحمد حلمى

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-12-2023 والقنوات الناقلة لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت