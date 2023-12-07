الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيب جوارديولا يكشف موعد اعتزاله التدريب

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، موقفه من اعتزال تدريب كرة القدم.

وكان فريق مانشستر سيتي قد تلقى هزيمة قاسية ومفاجئة أمام أستون فيلا بهدف نظيف، سجله ليون بايلي في الدقيقة 74 من زمن اللقاء، الذي أقيم أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البرييميرليج". لمطالعة التفاصيل من هنا.

جوارديولا: سأعتزل في حال فوز مانشستر سيتي بالثلاثية هذا الموسم

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، نقلًا عن شبكة "أمازون برايم"، تصريحات جوارديولا، قائلًا: "لقد كانت هزيمة قاسية، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا في المباراة القادمة لتعويض هذه الخسارة".

وبسؤاله عن موعد اعتزال عالم تدريب كرة القدم، قال جوارديولا: "إذا فاز مانشستر سيتي بالثلاثية هذا الموسم، سأعتزل، هذا أمر مؤكد".

وتابع:"هناك فِرق قوية ومذهلة في إنجلترا، ولكن لم يُحقق هذا الإنجاز سوى فريق مانشستر يونايتد مع السير أليكس فيرجسون، ومانشستر سيتي في الموسم الماضي".

واختتم جوارديولا تصريحاته، مؤكدًا: "أشعر بأننا سنفعل ذلك مرة أخرى، رغم صعوبة الأمر؛ نظرًا لعدم وجود فريق نجح في تحقيق هذا الإنجاز حتى الآن".

وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها، إلى أن تصريحات جوارديولا قد تكون محاولة منه لتخفيف الضغط على لاعبي مانشستر سيتي، في ظل المنافسة الصعبة والشرسة مع باقي الأندية في مختلف المسابقات.

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موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره لوتون تاون، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي أمام لوتون تاون، يوم الأحد المقبل، الموافق 10 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة.

جوارديولا مانشستر سيتى بيب جوارديولا استون فيلا الدورى الانجليزى

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