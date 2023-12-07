السيتى يسقط أمام أستون فيلا ويتراجع للمركز الرابع فى البريميرليج

سقط فريق مانشستر سيتي أمام مضيفه أستون فيلا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ونجح ليون بايلي في تسجيل هدف المباراة الوحيد لصالح أستون فيلا في الدقيقة 74 من عمر المباراة، بعدما راوغ أكثر من لاعب قبل أن يسدد الكرة على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك إيدرسون.

وحاول مانشستر سيتي بعد هذا الهدف إدراك التعادل لكن دون جدوى، ليسقط الفريق خارج الديار بهدف دون رد.

وارتفع رصيد أستون فيلا عند 32 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 30 نقطة في المركز الرابع.

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أحداث المباراة

بدأ اللقاء بإيقاع ساخن للغاية، حيث تجرأ أستون فيلا وهدد مرمى ضيفه بأكثر من محاولة خطيرة في أول عشر دقائق بتسديدة للفرنسي لوكاس ديني في الشباك من الخارج بعدها أنقذ إيدرسون مرمى مانشستر من محاولتين خطيرتين لباو توريس وليون بايلي.

في المقابل أنقذ إيمليانو مارتينيز مرماه من فرصة مزدوجة للنجم النرويجي إرلينج هالاند، بعدها سدد دوجلاس لويس كرة فوق العارضة.

وتفوق أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا على نظيره جوسيب جوارديولا، الذي وجد خطوط فريقه معزولة عن بعضها بفضل شراسة الضغط العالي لأصحاب الأرض.

عانى الرباعي الدفاعي كايل ووكر وجفارديول وروبن دياز ومانويل أكانجي في بناء الهجمات من الخلف، ولم يكن ثلاثي الوسط جون ستونز وريكو لويس وفيل فودين أفضل حالا، بينما اختفت تماما خطورة الثنائي برناردو سيلفا وجوليان ألفاريز.

واصل أستون فيلا ضغطه برأسية إزري كونسا فوق العارضة بعدها تسديدة من دوجلاس لويز الذي عاد لهز الشباك بهدف في الدقيقة 45 إلا أن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) تدخلت بإلغائه لتجاوز الكرة خط المرمى قبل أن يمررها لوكاس ديني عرضية من الجهة اليسرى.

وأنقذ القدر جوارديولا ولاعبيه مع تألق حارس المرمى إيدرسون في الخروج بشباك نظيفة بعد أداء متواضع في الشوط الأول، إلا أن المستوى لم يختلف كثيرا في الشوط الثاني.

واصل أستون فيلا الأداء القوي والضغط بشراسة لكن تراجعت محاولاته الهجومية على مرمى منافسه باستثناء فرصة خطيرة أضاعها جون ماكجين بغرابة شديدة.

تحرك جوارديولا لإنقاذ الموقف وأجرى تبديلين دفعة واحدة في الدقيقة 68 بإشراك ثنائي الوسط ماتيو كوفاسيتش وماتيوس نونيز مكان ريكو لويس وجوليان ألفاريز وبعدها بخمس دقائق شارك النرويجي الشاب أوسكار بوب مكان فيل فودين.

لكن أستون فيلا ترجم تفوقه بهدف أول سجله ليون بايلي بتسديدة قوية اصطدمت بالمدافع البرتغالي روبن دياز لتغير اتجاهها وتدخل المرمى قبل ربع ساعة من انتهاء الوقت الأصلي.

لم يكتف أصحاب الأرض بذلك بل كادوا أن يسجلون هدفا ثانيا، إلا أن إيدرسون حارس مانشستر سيتي حرم مواطنه البرازيلي دوجلاس لويز من هز الشبا مجددا.

بدا بيب جوارديولا عاجزا وقليل الحيلة بينما استغل أوناي إيمري الدقائق الأخيرة في تنشيط الصفوف بأكثر من تبديل حيث شارك موسى ديابي وجاكوب رامسي وأليكس مورينو وجون دوران مكان بايلي ويوري تيليمانس ولوكاس ديني وأولي واتكينز.

احتسب الحكم خمس دقائق وقت بدلا من الضائع لم تسفر عن جديد، ليواصل فريق أستون فيلا صحوته بانتصار ثمين وعرض فني قوي أحرج به حامل اللقب.