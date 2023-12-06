البريميرليج: هالاند وألفاريز يقودان هجوم مان سيتي أمام أستون فيلا

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيل الفريق الذي يستعد لمواجهة أستون فيلا اليوم ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مان سيتي المركز الثالث برصيد 30 نقطة متفوقا بنقطة عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.

كان السيتي قد تعثر في آخر 3 مواجهات خاضهم الفريق في الدوري الإنجليزي، بينما تعادل أستون فيلا في مواجهته الأخيرة أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – مانويل أكانجي – يوشكو جفارديول.

الوسط: جون ستونز – ريكو لويس – بيرناردو سيلفا.

الهجوم: فيل فودين – إرلينج هالاند – خوليان ألفاريز.

تشكيل أستون فيلا

أما تشكيل فريق أستون فيلا الذي أعلن عنه أوناي إيمري المدير الفني للفريق فقد ضم كلًا من:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: لوكاس دينييه - باو توريس - دييجو كارلوس - إزري كونسا

خط الوسط: جون ماكجين - دوجلاس لويز - يوري تيليمانس - ليون بايلي

خط الهجوم: أولي واتكينز - أبو بكر كامارا

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