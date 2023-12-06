الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة دي بروين.. قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الأربعاء، عن قوائم الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والمقامة في السعودية.

ويقص اتحاد جدة شريط افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، الثلاثاء المقبل، عندما يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطلًا لدوري أبطال أفريقيا، حيث ينتظر الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.

وينتظر مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة فريقي أوراوا ريد دياموندز الياباني وليون المكسيكي.

وشهدت قائمة الاتحاد تواجد البلجيكي كيفن دي بروين رغم عدم جاهزيته بسبب خضوعه لعملية جراحية في الركبة، فيما يقود النرويجي إيرلينج هالاند خط الهجوم:

قائمة مانشستر سيتي

وضمت قائمة مانشستر سيتي كلًا من:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش - ستيفن أورتيجا - سكوت كارسون

خط الدفاع: كايل ووكر - روبين دياز- جون ستونز - ناثان آكي - سيرجيو جوميز - يوسكو جفارديول - مانويل أكانجي - ريكو لويس

خط الوسط: كالفن فيليبس - ماتيو كوفاسيتش - رودري - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا - ماتيوس نونيز - أوسكار بوب

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - جاك جريليش - جيريمي دوكو - جوليان ألفاريز - فيل فودين

قائمة اتحاد جدة

وجاءت قائمة اتحاد جدة كالآتي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي - عبدالله المعيوف - أسامة المرمش

خط الدفاع: عمر هوساوي - سلطان الفرحان - زكريا هوساوي - أحمد بامسعود - مهند الشنقيطي - حسن كادش - أحمد حجازي - لويس فيليبي

خط الوسط: فيصل الغامدي - مروان الصحفي  - مدالله العليان - أحمد بامسعود - فابينيو - نجولو كانتي - إيجور كورنادو

خط الهجوم: كريم بنزيما - رومارينهو - عبدالرحمن العبود - صالح العمري - جواو فيليبي جوتا

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