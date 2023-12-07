الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خطة جديدة من برشلونة لحسم صفقة جواو فيليكس

جواو فيليكس
جواو فيليكس

لا يزال يحاول نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع النجم البرتغالي جواو فيليكس بشكل نهائي خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وانضم جواو فيليكس إلى صفوف برشلونة في الصيف الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024، قادمًا من أتلتيكو مدريد.

خطة جديدة من برشلونة لحسم الصفقة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يرغب في التعاقد مع جواو فيليكس بشكل نهائي في الصيف المقبل، بعد تألقه مع الفريق منذ بداية الموسم.

كما توهج جواو فيليكس بشكل كبير أمام فريقه أتلتيكو مدريد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الأسبوع الماضي، والتي انتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف، سجله فيليكس. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة برشلونة تنوي بدء التحرك لحسم صفقة جواو فيليكس، من خلال فتخ باب المفاوضات مع وكيل أعماله خورخي مينديز.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى رغبة إدارة أتلتيكو مدريد في الحصول على ما لا يقل عن 80 مليون يورو، مقابل السماح برحيل جواو فيليكس، وهو الأمر الذي يُعد مُبالغًا فيه بالنسبة لإدارة برشلونة، في ظل معاناتها من أزمة مالية طوال الفترة الماضية.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن إدارة برشلونة تريد دفع مبلغ يتراوح بين 30 و40 مليون يورو.

ولكن في حال رفض أتلتيكو مدريد، فإن برشلونة سيتقدم بعرض لتمديد إعارة جواو فيليكس لموسم آخر، مع الموافقة على وضع خيار للشراء النهائي في نهاية العام الثاني.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة برشلونة تريد تكرار سيناريو أنطوان جريزمان، عندما عاد لأتلتيكو مدريد قادمًا من البلوجرانا.

ونوّهت الصحيفة، إلى وجود رغبة متبادلة من قِبل جواو فيليكس، الذي يحلم أيضًا بالبقاء في صفوف برشلونة.

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موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره جيرونا، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، خلف كلًا من ريال مدريد وجيرونا أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 38 نقطة على التوالي.

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