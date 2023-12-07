"كاف" يُعلن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل منتخب وطني في إفريقيا لعام 2023.

وأشار "كاف"، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن القائمة ضمت كل من المغرب والسنغال وجامبيا.

3 Nations with stellar years.



National Team of the Year (MEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/1TZXcpjVBQ — CAF (@CAF_Online) December 7، 2023

كما كشف "كاف"، عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل منتخب وطني في القارة لفئة السيدات عن العام الحالي.

وضمت القائمة منتخبات المغرب، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا.

3 Clubs that provided us with loads of entertainment.



Club of the Year (WOMEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/lWYQptFEHr — CAF (@CAF_Online) December 7، 2023

ويكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن هوية الفائزين بجوائزه، يوم الحادي عشر من ديسمبر الجاري، في الحفل الذي سيقام بمدينة مراكش المغربية.

كما سيتم أيضا خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب ولاعبة في إفريقيا، وأفضل لاعبة ولاعبة في مسابقات الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل ناد. كما سيتم خلال الحفل، الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف

وكان ساديو ماني نجم منتخب السنغال، قد توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022.