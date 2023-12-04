الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوائز CAF.. كهربا ومحمود صابر وكريستو يتنافسون على أفضل هدف

كهربا
كهربا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الإثنين، الأهداف المرشحة لأفضل هدف في 2023.

وظهر ثلاثي الدوري المصري ضمن ترشيحات كاف لأفضل 12 هدفًا في الموسم بين منتخبات وأندية.

وترشّح هدف محمود عبدالمنعم “كهربا” مهاجم الأهلي في الهلال السوداني الموسم الماضي، وهدف محمود صابر لاعب زد في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا أمام المغرب في النهائي وهدف جناح الأهلي التونسي محمد الضاوي “كريستو” في نفس البطولة مع تونس أمام زامبيا.

وجاءت بقية الأهداف كالآتي:

كاف يعلن موعد حفل جوائز العام

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) موعد إقامة حفل توزيع جوائز "كاف" لعام 2023.

وذكر "CAF" في بيان عبر موقعه الرسمي أن الحفل سيقام في السابعة مساءً بتوقيت المغرب (السادسة بتوقيت جرينيتش)، بفندق موفنبيك بمدينة مراكش المغربية.

ومن المقرر أن يشهد الحفل، الإعلان عن هوية الفائزين بجائزة أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل حارس مرمى،  وأفضل مدرب، وأفضل لاعب شاب، وأفضل لاعب في مسابقتي الأندية، بالإضافة إلى جائزتي أفضل ناد ومنتخب وطني.

ويتنافس محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على نيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023، مع كل من النيجيري فيكتور أوسيمين، والجزائري رياض محرز، والسنغالي ساديو ماني، والثنائي الكاميروني فينسنت أبوبكر، وفرانك زامبو أنجويسا، والرباعي المغربي أشرف حكيمي، وسفيان إمرابط، وياسين بونو، ويوسف الناصيري.

وتوج ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022، والتي أقيمت العام الماضي في المغرب.

كاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لأفضل هدف في عام 2023 كهربا محمود صابر كريستو

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