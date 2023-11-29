رسميًا.. CAF يكشف موعد إقامة حفل توزيع جوائزه لعام 2023

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) موعد إقامة حفل توزيع جوائز "كاف" لعام 2023.

وذكر "CAF" في بيان عبر موقعه الرسمي أن الحفل سيقام في السابعة مساءً بتوقيت المغرب (السادسة بتوقيت جرينيتش)، بفندق موفنبيك بمدينة مراكش المغربية.

ومن المقرر أن يشهد الحفل، الإعلان عن هوية الفائزين بجائزة أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب، وأفضل لاعب شاب، وأفضل لاعب في مسابقتي الأندية، بالإضافة إلى جائزتي أفضل ناد ومنتخب وطني.

ويتنافس محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على نيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023، مع كل من النيجيري فيكتور أوسيمين، والجزائري رياض محرز، والسنغالي ساديو ماني، والثنائي الكاميروني فينسنت أبوبكر، وفرانك زامبو أنجويسا، والرباعي المغربي أشرف حكيمي، وسفيان إمرابط، وياسين بونو، ويوسف الناصيري.

وتوج ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022، والتي أقيمت العام الماضي في المغرب.