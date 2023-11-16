رئيس أتلتيكو مدريد يحسم موقفه بشأن مصير جواو فيليكس مع برشلونة

لا يزال الحديث مستمرًا بشأن مستقبل النجم البرتغالي جواو فيليكس، جناح أتلتيكو مدريد والمُعار إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى رغبة نادي برشلونة في الاحتفاظ بخدمات جواو فيليكس وتفعيل بند الشراء خلال الفترة المقبلة.

رئيس أتلتيكو مدريد يكشف مصير جواو فيليكس

وبهذا الصدد، نشرت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، حوارها مع إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، بشأن مستقبل جواو فيليكس، قائلًا: "إنه أحد أفضل اللاعبين في أوروبا في الوقت الحالي، وأتمنى له التوفيق مع برشلونة".

وأضاف: "لا أعرف هل سيعود إلى أتلتيكو مدريد أم لا، يتبقى له عامًا وحدًا فقط في عقده".

وتابع: "إذا أراد تشافي خدمات جواو فيليكس، فإن إدارة برشلونة ستتحرك لشرائه".

وأكمل: "أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن جواو فيليكس سيعود مرة أخرى إلينا في أتلتيكو مدريد".

وبسؤاله عن سبب عدم نجاح فيليكس مع أتلتيكو مدريد، قال رئيس النادي: "لا أعلم، اللاعبون ليسوا آلات، وبالتالي فإنهم يختلفون عن غيرهم".

وأوضح: "ربما لم يتأقلم جواو فيليكس هنا بسبب خطة المدرب أو أسباب أخرى، لكن في برشلونة الأمر مختلف مثلما نرى الآن".

واختتم رئيس نادي أتلتيكو مدريد تصريحاته قائلًا: "لا يهم إذا كانوا يقدمون موسمًا رائعًا أم لا، عليك المخاطرة والشراء".

وكان جواو فيليكس قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2023 الماضي، قادمًا من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ولا يمتلك برشلونة شرطًا جزائيًا في عقده مع فيليكس؛ بسبب الأزمة المالية التي يُعاني منها الفريق الكتالوني، وبالتالي سيتعيّن عليهم التفاوض مع أتلتيكو مدريد بشأن حسم الصفقة.

وشارك المهاجم البرتغالي، صاحب الـ23 عامًا، في 14 مباراة مع برشلونة في جميع البطولات منذ بداية الموسم الجاري 2023/ 2024، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4.