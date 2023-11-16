الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هل يرحل المغربي أشرف حكيمي عن باريس سان جيرمان قبل نهاية عقده؟

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي

يحوم الغموض حول مستقبل النجم المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد ربطت اسم أشرف حكيمي بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، من أجل العودة مجددًا إلى فريقه السابق إنتر ميلان الإيطالي.

حقيقة عودة أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تصريحات أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال أشرف حكيمي، والتي أدلى بها عبر تطبيق "TV Play"، ردًا على شائعات إمكانية عودة النجم المغربي إلى صفوف إنتر ميلان.

وقال أليخاندرو كامانو:"أشرف حكيمي مستمر مع باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده".

وأضاف:"أستطيع التأكيد على أن باريس سان جيرمان يتحدث مع أشرف حكيمي من أجل تمديد عقده لفترة أطول".

وتابع:"أشرف حكيمي نجح في إسعاد جماهير إنتر ميلان وقدم مستويات رائعة، ولكن أعتقد أن هذا الخيار منتهي في الوقت الحالي".

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للنجم المغربي، صاحب الـ25 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2026.

وكان أشرف حكيمي قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2021، قادمًا من إنتر ميلان.

وبدأ حكيمي مسيرته ضمن صفوف شباب ريال مدريد وتدرج في المراحل العمرية للفريق قبل تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2017، ثم أعير لبروسيا دروتموند في صيف 2018 لمدة موسمين وبعد عودته من الإعارة رحل عن الفريق إلىى صفوف إنتر ميلان في صيف 2020.

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موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لخوض مواجهة قوية أمام نظيره موناكو، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي، يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان حاليًا في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، متفوقًا على نيس صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة، وموناكو صاحب المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

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