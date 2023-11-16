بعد استبعاده من منتخب فرنسا.. مدة غياب كامافينجا المحتملة عن ريال مدريد

أثار النجم الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد، قلقًا كبيرًا داخل أروقة النادي الملكي بعد إصابته خلال تدريبات منتخب فرنسا.

وكان إدواردو كامافينجا قد تعرّض للإصابة خلال مشاركته في تدريبات منتخب فرنسا، أمس الأربعاء، ليخضع للفحوصات الطبية الشاملة تحت إشراف الطبيب "فرانك لوجال".

وبناءً، عليه، أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، استبعاد لاعبه إدواردو كامافينجا من المعسكر الحالي للفريق؛ بسبب الإصابة، واستدعاء خفرع تورام بدلًا له. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وأوضح منتخب فرنسا في بيانه، أن الفحوصات الطبية الشاملة التي خضع لها إدواردو كامافينجا، أظهرت أنه يُعاني من إصابة عبارة عن التواء في الركبة اليمنى.

مدة غياب إدواردو كامافينجا عن ريال مدريد بسبب الإصابة

ووفقًا لما ذكرته إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، فإن إدواردو كامافينجا سيغيب لمدة شهر عن التدريبات والمباريات مع ريال مدريد، لحين تعافيه من الإصابة بشكل كامل.

ويعود إدواردو كامافينجا إلى نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، ومن ثم سيخضع إلى المزيد من الفحوصات الطبية، من أجل تحديد برنامجه العلاجي وكيفية عودته مرة أخرى إلى الملاعب.

كامافينجا بدأ مسيرته في صفوف ناشئي نادي رين، وانتقل لفريق الرديف في صيف عام 2018، ثم صعد للفريق الأول في يناير 2019 قبل الانضمام لريال مدريد بعد عامين ونصف من ذلك التاريخ.

وشارك كامافينجا في 13 مباراة مع المنتخب الفرنسي تحت 21 عامًا، وسجل هدفين وصنع مثلهما، كما شارك مع المنتخب الأول في 8 مباريات وسجل هدفًا واحدًا.

ولعب كامافينجا 217 مباراة خلال مسيرته الاحترافية مع فريق ستاد رين وريال مدريد، وسجل 8 أهداف وصنع 10 لزملائه في الفريق.