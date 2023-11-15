برشلونة يُفاضل بين كانسيلو وفيليكس بسبب الأزمة المالية

لا يزال يُعاني نادي برشلونة الإسباني من أزمة مالية واقتصادية كبيرة، قد تُهدد مصير بعض اللاعبين في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو وجواو فيليكس.

أزمة مرتقبة تواجه برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة يواجه صعوبة في استمرار الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو وجواو فيليكس، لاعبا الفريق، بعد نهاية الموسم الحالي 2023-2024؛ بسبب التكلفة الباهظة لمرتباتهما مع الفريق.

وكان فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، قد تعاقد مع الثنائي كانسيلو وفيليكس في الميركاتو الصيفي الماضي، وذلك على سبيل الإعارة من ناديي ماشستر سيتي وأتلتيكو مدريد على الترتيب.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن تشافي يعتمد على الثنائي كانسيلو وفيليكس، ويقدمان أداءً مميزًا مع برشلونة منذ بداية الموسم الجاري، ولكن تظل الأزمة المادية عائقًا في استمرارهما مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن برشلونة يُفاضل بين الثنائي كانسيلو وفيليكس؛ نظرًا لأنهما سيكلفان برشلونة الكثير من الملايين، حيث سيصل إجمالي تكلفتهما إلى 100 مليون يورو بشكل مبدئي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة سيلجأ إلى التفاوض مع الثنائي كانسيلو وفيليكس من أجل تقليل المبلغ المطلوب لشرائهما بشكل نهائي.

ورغم ذلك، فإنه من المتوقع أن يتراوح سعر كانسيلو بين 60 إلى 70 مليون يورو، بينما قد يصل سعر فيليكس إلى 30 مليون يورو، ولكن إدارة أتلتيكو مدريد تريد الخصول على 70 مليون يورو، لاسيما وأنهم قاموا بشرائه من بنفيكا البرتغالي مقابل 127 مليون يورو.

وبالتالي فإن برشلونة سيواجه أزمة كبيرة في دفع هذا المبلغ الضخم لحسم الصفقتين، وقد يؤثر على تواجد عدد من النجوم في الفريق في الموسم المقبل؛ وذلك بسبب ارتفاع رواتبهم، الأمر الذيقد يجعله تحت طائلة قانون اللعب المالي النظيف.

ونوّهت الصحيفة في تقريرها، إلى بعض الحلول الأخرى التي قد يلجأ إليها نادي برشلونة في حال أراد الاحتفاظ بخدمات الثنائي كانسيلو وفيليكس، مثل بيع أنسو فاتي، المُعار إلى صفوف برايتون الإنجليزي، وكذلك بيع سيرجينيو ديست المعار إلى إيندهوفن.