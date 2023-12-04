جواو فيليكس يقود برشلونة للفوز على أتلتيكو مدريد فى الدورى الإسبانى

قاد البرتغالي جواو فيليكس، فريقه برشلونة، للفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد، بهدف دونمقابل، في المباراة التي أُقيمت على ملعب لويس كومبانيس "مونتجويك"، في قمة الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" موسم 2023-2024.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 28، بعد تلقيه تمريرة رائعة من رافينيا، ليُسقط الكرة ببراعة فوق يان أوبلايك، ويهز شباك زميله السابق، محتفلًا بهدفه.

جدير بالذكر أن فيليكس يلعب في برشلونة على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري، قادمًا من أتلتيكو مدريد.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة لـ 34 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 4 نقاط عن صاحب الصدارة ريال مدريد، فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 31 نقطة في المركز الرابع.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، فشهد البدء بثلاثية رافينيا وجواو فيليكس وروبرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم.

وجاء تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: إنياكي بينيا.

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جوليس كوندي - إينيجو مارتينيز - جواو كانسيلو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري جونزاليس.

خط الهجوم: رافينيا - جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني

ومن جهته، كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد، عن تشكيل فريقه للمباراة المرتقبة.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماريو هيرموسو - ماريو خيمينيز - أكسيل فيتسل.

خط الوسط: ناهويل مولينا - ماركوس يورينتي - كوكي - رودريجو دي بول - ريكيلمي.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا.