الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جواو فيليكس يقود برشلونة للفوز على أتلتيكو مدريد فى الدورى الإسبانى

جواو فيليكس
جواو فيليكس

قاد البرتغالي جواو فيليكس، فريقه برشلونة، للفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد، بهدف دونمقابل، في المباراة التي أُقيمت على ملعب لويس كومبانيس "مونتجويك"، في قمة الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" موسم 2023-2024.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 28، بعد تلقيه تمريرة رائعة من رافينيا، ليُسقط الكرة ببراعة فوق يان أوبلايك، ويهز شباك زميله السابق، محتفلًا بهدفه.

جدير بالذكر أن فيليكس يلعب في برشلونة على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري، قادمًا من أتلتيكو مدريد.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة لـ 34 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 4 نقاط عن صاحب الصدارة ريال مدريد، فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 31 نقطة في المركز الرابع.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، فشهد البدء بثلاثية رافينيا وجواو فيليكس وروبرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم.

وجاء تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: إنياكي بينيا.

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جوليس كوندي - إينيجو مارتينيز - جواو كانسيلو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري جونزاليس.

خط الهجوم: رافينيا - جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني

ومن جهته، كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد، عن تشكيل فريقه للمباراة المرتقبة.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماريو هيرموسو - ماريو خيمينيز - أكسيل فيتسل.

خط الوسط: ناهويل مولينا - ماركوس يورينتي - كوكي - رودريجو دي بول - ريكيلمي.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا.

جواو فيليكس برشلونة اتلتيكو مدريد الدوري الاسباني فيليكس

مواد متعلقة

تشكيل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

توتنهام يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مثيرة

الشوط الأول.. مانشستر سيتي يتقدم على توتنهام بهدفين لهدف

محمد صلاح يعادل إنجاز ستيفن جيرارد التاريخى فى الدورى الإنجليزى

تشيلسي يهزم برايتون بصعوبة 3-2 في الدوري الإنجليزي

أرنولد يقود ليفربول لانتصار مثير على فولهام في الدوري الإنجليزي

تشكيل توتنهام أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

عاجل.. مقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة طعنا فى نيويورك

سر اعتراف قائد إسرائيلى بتفوق المقاومة الفلسطينية عليهم عسكريا (فيديو)

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

عاجل.. مراسل "إكسترا نيوز": مصر تستقبل 160 مصابا فلسطينيا وتوفر 37 مستشفى لعلاجهم

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

تفاصيل الحالة الصحية لـ"فاطمة" زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح