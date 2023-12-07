الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ضحكة" حكم مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي تُثير غضب الجماهير

كول بالمر مع حكم
كول بالمر مع حكم المباراة

أثار حكم مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي، غضب جماهير الشياطين الحمر بعد تعادل الفريقين في الشوط الأول من اللقاء.

وحقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على نظيره تشيلسي بنتيجة 2-1، في القمة النارية التي جمعت بين الفريقين على ملعب "أولد ترافورد"، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وسجل سكوت ماكتومناي هدفي مانشستر يونايتد في الدقيقتين 6 و69، بينما أحرز كول بالمر هدف تشيلسي في الدقيقة 45 من زمن المباراة. لمطالعة التفاصيل من هنا.

الحكم يثير غضب الجماهير

ورصدت عدسات الكاميرات الحكم "كريس كافانا" وهو يضحك مع كول بالمر، لاعب تشيلسي، بعد ثوانٍ فقط من تسجيله هدف التعادل لصالح البلوز، الأمر الذي أثار غضب جماهير مانشستر يونايتد بشكل كبير.

وظهر الحكم كافانا يبتسم أثناء تحدثه مع بالمر في الشوط الأول بعد هدفه في مرمى مانشستر يونايتد، لتخرج الجماهير عن صمتها وتُعرب عن غضبها الشديد، مُشيرة إلى أن الحكم كان مُتحيّزًا لفريق تشيلسي.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، بعض من ردود أفعال جماهير اليونايتد، حي قال أحد المشجعين: "الحكم يبتسم لبالمر بعد تسجيله الهدف. لا يمكنك أن تقول لي أن هذا الحكم ليس متحيزًا!".

وقال آخر: "رأيت الحكم يضحك مع بالمر بعد الهدف. كان ينزف باللون الأزرق. يبدو أن هناك مَن هو سعيد".

يذكر أن كول بالمر قد انضم إلى صفوف تشيلسي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من مانشستر سيتي، بعقد لمدة 7 سنوات، مع وجود خيار التمديد لعام إضافي.

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ترتيب مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز  السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

مانشستر يونايتد تشيلسى الدورى الانجليزى البريميرليج كول بالمر

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