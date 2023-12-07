الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عامر حسين: هناك مقترح بإقامة نهائى كأس مصر فى الإمارات

عامر حسين
عامر حسين

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه تم تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد بعد قرار الكاف بتعديل موعد مباراة ساجرادا.

وقال عامر خلال حواره ببرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "اتخذنا القرار بعدما وصلنا خطاب من الكاف، لم يتم تحديد موعد جديد لمباراة الزمالك والاتحاد ولكنها ستكون بعد أمم أفريقيا".

وأكمل: "حال استمرار الأهلي في مونديال الأندية سيتم تأجيل مباراة القمة".

وأشار: "هناك مقترح بإقامة نهائي كأس مصر في الإمارات بشهر مارس".

واختتم: "لم يعتذر أي ناد عن المشاركة بكأس الرابطة حتى الأن، وسنحدد الوقت المناسب لإجراء مراسم القرعة، وحال أراد أي ناد الاعتذار عليه أن يبلغ بذلك قبل 15 يناير".

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قائمة الأهلى المشاركة فى كأس العالم للأندية

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) عن القوائم النهائية للفرق السبعة التي ستشارك في كأس العالم للأندية التي ستقام في جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

وقامت الأندية السبعة بتسجيل أسماء قوائمها النهائية بشكل رسمي حيث ستنطلق البطولة يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في البطولة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء

خط الدفاع: أكرم توفيق وعلى معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أنتوني موديست ومحمود كهربا وبيرسي تاو

واصطحب كولر 5 لاعبين مستبعدين من خارج القائمة الأساسية التي ضمت 23 لاعبًا.

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