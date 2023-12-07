ماكتومناى يقود مانشستر يونايتد للفوز على تشيلسي في الدوري الإنجليزي

فاز مانشستر يونايتد على ضيفه تشيلسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أولد ترافورد”، في قمة الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023-2024.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة التاسعة، لكن روبرت سانشيز حارس تشيلسي تصدى لتسديدة برونو فيرنانديز ببراعة.

وتمكن سكوت ماكتومناي من تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 19 من متابعة لتسديدة هاري ماجواير.

وعادل كول بالمر النتيجة لـ تشيلسي بهدف في الدقيقة 45، بتسديدة أرضية زاحفة.

وعاد ماكتومناي ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 69، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها أليخاندرو جارناتشو من اليسار، ليهدي مانشستر يونايتد نقاط الانتصار.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد لـ 27 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد تشيلسي عند 19 نقطة في المركز العاشر.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: سفيان أمرابط - سكوت ماكتومناي - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند

ومن جهته، كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لـ تشيلسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد.

تشكيل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: روبيرتو سانشيز

خط الدفاع: أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل - مارك كوكوريلا

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كول بالمر

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - ميخايلو مودريك - نيكولاس جاكسون