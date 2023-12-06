تشكيل مباراة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه تشيلسي، في قمة الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي والقنوات الناقلة

أما عن موعد موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي، فتُقام في تمام العاشرة والربع مساءً، على ملعب “أولد ترافورد”، معقل فريق “الشياطين الحمر”.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: سفيان أمرابط - سكوت ماكتومناي - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند

ومن جهته، كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لـ تشيلسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد.

تشكيل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: روبيرتو سانشيز

خط الدفاع: أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل - مارك كوكوريلا

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كول بالمر

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - ميخايلو مودريك - نيكولاس جاكسون

ترتيب مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

- يتواجد فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، جمعهم من 8 انتصارات، بينما تلقى 6 هزائم.

- بينما يتواجد فريق تشيلسي،تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط بعد خوض 14 جولة، جمعهم من 5 انتصارات ومثلهم 5 هزائم، بينما حقق 4 تعادلات.