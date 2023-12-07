كلوب يعلن إصابة نجم ليفربول بقطع فى الرباط الصليبى

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إصابة جويل ماتيب مدافع الريدز بقطع في الرباط الصليبي.

ولم يشارك ماتيب في انتصار ليفربول على شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة، بينما غادر الأرجنتيني ماك أليستر في الشوط الثاني متأثرًا بالإصابة.

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كلوب: ماتيب تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي

قال كلوب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "حصلنا على النقاط الثلاث في المباراة وهذا هو الأهم".

وأضاف: "قدمنا مستوى ناضج في اللقاء وكان هناك تركيز عالٍ من اللاعبين، وعلى الرغم من الأجواء لكنها لم تؤر علينا والكل كان جاهزًا".

وأكمل: "سجلنا الهدف الأول بطريقة رائعة، فيرجيل سبق أن سجل نفس الهدف من قبل وتدرب على هذه اللعبة".

وواصل حديثه: "كنت أرغب في تسجيل هدف مبكر لكننا أنهينا الشوط الأول متفوقين ونجحنا في استرجاع الكرة بفضل داروين وسجل سوبوسلاي هدف جميل".

وكشف كلوب عن إصابة ماتيب بقطع في الرباط الصليبي.

وأتم متحدثًا عن إصابة ماك أليستر: "تعرض لقطع في الركبة، ومن الواضح أن الأمر كان مؤلمًا، ولم يستطع الحركة بعدها، سننتظر كم سيأخذ من الوقت، ونأمل ألا يكون طويلًا".

ليفربول يواصل ملاحقة أرسنال بثنائية في شيفيلد بالدوري الإنجليزي

واصل ليفربول صحوته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وشدد الخناق على أرسنال من جديد في سباق المنافسة المشتعل على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب (برامول لين)، افتتح الهولندي فيرجيل فان دايك التسجيل لليفربول في الدقيقة 37، قبل أن يضيف المجري دومينيك سوبوسلاي الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني للمباراة.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه العاشر في البطولة هذا الموسم مقابل 4 تعادلات وخسارة وحيدة، إلى 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف أرسنال (المتصدر).

في المقابل، توقف رصيد شيفيلد، الذي نال خسارته الـ12 في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل فوز وحيد تعادلين، عند 5 نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.