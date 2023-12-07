بعد 4 أسابيع دون انتصار.. "العثرة" ليست الأولى لمانشستر سيتي مع جوارديولا

قد يتصور البعض أنها المرة الأولى التي يعجز فيها نادي مانشستر سيتي عن تحقيق الانتصار في 4 أسابيع متتالية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة فنية من الإسباني بيب جوارديولا، لكن الحقيقة أنها المرة الثانية.

هذا التصور لأن الجمهور لم يعتاد من فريق يدربه جوارديولا أن يجمع 3 نقاط فقط في 4 أسابيع.

مان سيتي بلا انتصار في 4 أسابيع متتالية

كان مان سيتي في الموسم الحالي قد تعادل بشكل متتالي من الأسبوع الـ12 حتى الأسبوع الـ14، والتعادلات الثلاثة كلها كانت بنتيجة إيجابية مع أندية تشيلسي بنتيجة 4 أهداف لمثلها، وليفربول بنتيجة هدف لكل منهما، وتوتنهام هوتسبير بنتيجة 3 أهداف لمثلها على الترتيب في حين تلقى هزيمة على يد نادي أستون فيلا بنتيجة هدف نظيف في الأسبوع الـ15 على ملعب فيلا بارك في مدينة برمنجهام.

المرة الأولى التي تعثر فيها مان سيتي مع جوارديولا

بينما كانت المرة الأولى التي امتنع فيها مان سيتي من تحقيق الانتصار في 4 أسابيع متتالية في موسم 2016 – 2017 بالمناسبة كان هذا الموسم أول مواسم مان سيتي، وجوارديولا على رأس الجهاز الفني حيث تعادل في 3 أسابيع متتالية أيضا من الـ28 حتى الثلاثين منها أسبوعان كان التعادل فيهما بنتيجة إيجابية مع ناديي ليفربول بنتيجة هدف لكل منهما في الأسبوع الـ29، وأرسنال بنتيجة هدفين لمثلهما في الأسبوع الثلاثين فيما كان التعادل بنتيجة سلبية في الأسبوع الـ28 مع نادي ستوك سيتي في حين تعرض لخسارة أمام تشيلسي بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع الـ31.

في هذا الموسم فقد اللقب إذ احتل المركز الثالث برصيد 78 نقطة جمعها من 23 انتصارا، و9 تعادلات بينما تعرض لـ6 خسائر.

مان سيتي يتراجع إلى المركز الرابع

تشابه ما حدث من نتائج في الموسم الجاري بموسم 2016 – 2017 يمثل فأل شؤم لجمهور مان سيتي، ويسبب له قلقا شديدا على مستقبل الفريق،وخوف أن يتكرر ما حدث من قبل، ويفشل في الحفاظ على لقبه خاصة أن هذه الهزيمة الأخيرة كانت مؤثرة للغاية حيث بسببها انتزع منه أستون فيلا المركز الثالث، وأسقطته إلى المركز الرابع بعد أن توقف رصيده عند 30 نقطة حصدها من 9 انتصارات على أندية بيرنلي الصاعد حديثا إلى البريميرليج، ونيوكاسل يوناتيد، وشيفيلد يوناتيد الصاعد حديثا إلى البريميرليج، وفولهام، ووست هام يوناتيد، ونوتينجهام فورست، وبرايتون أند هوف ألبيون، ومانشستر يوناتيد، وبورنموث، و3 تعادلات كلها كانت بنتيجة إيجابية مع تشيلسي، وليفربول، وتوتنهام في حين تلقى 3 هزائم على يد أندية وولفرهامبتون واندررز، وأرسنال، وأخيرا أستون فيلا.

أستون فيلا والدفعة إلى المركز الثالث

على الجانب الآخر استفاد أستون فيلا كثيرا من هذا الانتصار الذي دفعه إلى المركز الثالث بعد أن كان يتواجد في الترتيب الرابع بوصول رصيده إلى 32 نقطة جمعها من 10 انتصارات على أندية إيفرتون، وبيرنلي، وكريستال بالاس، وتشيلسي، وبرايتون، ووست هام، ولوتون تاون الصاعد حديثا إلى البريميرليج، وفولهام، وتوتنهام، وأخيرا مان سيتي، وتعادلين إيجابيين مع وولفرهامبتون، وبورنموث بينما تعرض لـ3 خسائر أمام نيوكاسل، وليفربول، ونوتينجهام.

يستطيع مان سيتي أن يتجاوز عثرته، ويواصل المنافسة بقوة على اللقب حتى الرمق الأخير أما أستون فيلا، فهناك حيرة، فهل يستطيع بالفعل أن يستمر في سباق المنافسة على اللقب حتى النهاية، وهو بالفعل داخل سباق المنافسة إذ لا يفصله عن أرسنال المتصدر سوى 4 نقاط أم هي مجرد طفرة تأخذ وقتها طال أو قصر، وتنتهي، ويخرج من سباق المنافسة، وأيضا من المربع الذهبي.