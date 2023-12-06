الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حلم صلاح يتأجّل.. ليفربول يهزم شيفيلد بثنائية فى الدورى الإنجليزى

محمد صلاح
محمد صلاح

فاز ليفربول على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023-2024.

سيطر ليفربول على أحداث الشوط الأول من المباراة، وتمكن الهولندي فيرجيل فان دايك من تسجيل الهدف الأول لـ “الريدز”، في الدقيقة 37، من متابعة للركلة الركنية التي نفذها ترينت ألكسندر أرنولد ببراعة من الجهة اليمنى.

وأهدر صلاح فرصة للتسجيل لصالح ليفربول في الدقيقة 45، عندما هُيئت له الكرة داخل منطقة الجزاء، لكنه سددها ضعيفة في أحضان حارس شيفيلد.

وفي الدقيقة 56 وصلت كرة عرضية إلى صلاح داخل منطقة الجزاء فتمكن من توجيهها تحت العارضة، لكن حارس شيفيلد  ويسلي فودرينجهام تصدى للكرة في الوقت المناسب.

وخرج الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر مصابًا في الدقيقة 60، ليتم استبداله بزميله كيرتس جونز.

كما قام يورجن كلوب باستبدال محمد صلاح في الدقيقة 67 بزميله هارفي إيليوت، حارمًا “مو” من فرصة تسجيل هدفه رقم 200 مع ليفربول، والهدف رقم 150 في بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل المجري دومنيك سوبوسلاي ثاني أهادف ليفربول في الدقيقة 94 من متابعة لتمريرة داروين نونيز، ليؤكد انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ 34 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد شيفيلد عند 5 نقاط في المركز العشرين والأخير.

◘تشكيل ليفربول أمام شيفيلد يونايتد

أما عن تشكيل ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد، فشهد تواجد المحترف المصري صلاح أساسيًا، لقيادة خط هجوم “الريدز”.

في حراسة المرمى: كاومهين كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - جو جوميز.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - واتارو إيندو

في خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز.

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