رسميًا.. شيفيلد يونايتد يعيد مدربه السابق قبل مواجهة ليفربول

أعلن نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي رسميًا اليوم الثلاثاء، تعيين كريس وايلدر مديرًا فنيًا للفريق بعقد لمدة عام ونصف.

وأكد النادي عودة مدربه السابق صاحب الـ56 عامًا والذي رحل عن تدريب في 2021 بعد 5 أعوام في الإدارة الفنية للفريق.

وينتهي عقد وايلدر الحالي في عام 2025، وسيخوض أول مواجهة له غدًا أمام ليفربول ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال وايلدر في تصريحات للموقع الرسمي: "بكل بساطة كانت فرصة لا يمكنني رفضها. تمامًا كما حدث في عام 2016، عندما يأتي هذا النادي، لا يمكنك تفويت هذا الأمر، هذا هو شيفيلد يونايتد، إنه فريقي وأنا سعيد بالعودة. نجد أنفسنا في موقف صعب، وأنا أتفهم ذلك، لكن أعتقد أنني أستطيع أن أحدث الفارق".

بدأ ارتباط وايلدر مع يونايتد كلاعب في عام 1986 واستمر في المشاركة في 126 مباراة خلال فترتين.

بعد أن أنهى مسيرته الكروية في عام 2001، بدأ رحلته الإدارية في ألفريتون تاون. أدى نجاحه الأولي إلى انتقاله إلى مدينة هاليفاكس، كما قضى فترات في أكسفورد يونايتد ونورثهامبتون تاون قبل أن يحصل على وظيفة بليدز في عام 2016.

في موسمه الأول في برامال لين، قاد يونايتد إلى لقب الدوري الأول وتبع ذلك المزيد من النجاح في عام 2019 عندما احتل فريق Blades المركز الثاني في البطولة إيذانًا بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مع حصول وايلدر على جائزة أفضل مدير LMA المرموقة لهذا العام. جائزة.

تبع ذلك موسم أول لا يُنسى في الدوري الممتاز، حيث أضاع يونايتد للتو مكانًا أوروبيًا، حيث أنهى الموسم في المركز التاسع خلال الموسم الذي ضربه فيروس كوفيد. بعد مغادرة يونايتد في عام 2021، قضى وايلدر فترات مع ميدلسبره وواتفور