الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. شيفيلد يونايتد يعيد مدربه السابق قبل مواجهة ليفربول

كريس وايلدر
كريس وايلدر

أعلن نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي رسميًا اليوم الثلاثاء، تعيين كريس وايلدر مديرًا فنيًا للفريق بعقد لمدة عام ونصف.

وأكد النادي عودة مدربه السابق صاحب الـ56 عامًا والذي رحل عن تدريب في 2021 بعد 5 أعوام في الإدارة الفنية للفريق.

وينتهي عقد وايلدر الحالي في عام 2025، وسيخوض أول مواجهة له غدًا أمام ليفربول ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال وايلدر في تصريحات للموقع الرسمي: "بكل بساطة كانت فرصة لا يمكنني رفضها. تمامًا كما حدث في عام 2016، عندما يأتي هذا النادي، لا يمكنك تفويت هذا الأمر، هذا هو شيفيلد يونايتد، إنه فريقي وأنا سعيد بالعودة. نجد أنفسنا في موقف صعب، وأنا أتفهم ذلك، لكن أعتقد أنني أستطيع أن أحدث الفارق".

بدأ ارتباط وايلدر مع يونايتد كلاعب في عام 1986 واستمر في المشاركة في 126 مباراة خلال فترتين.

بعد أن أنهى مسيرته الكروية في عام 2001، بدأ رحلته الإدارية في ألفريتون تاون. أدى نجاحه الأولي إلى انتقاله إلى مدينة هاليفاكس، كما قضى فترات في أكسفورد يونايتد ونورثهامبتون تاون قبل أن يحصل على وظيفة بليدز في عام 2016.

في موسمه الأول في برامال لين، قاد يونايتد إلى لقب الدوري الأول وتبع ذلك المزيد من النجاح في عام 2019 عندما احتل فريق Blades المركز الثاني في البطولة إيذانًا بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مع حصول وايلدر على جائزة أفضل مدير LMA المرموقة لهذا العام. جائزة.

تبع ذلك موسم أول لا يُنسى في الدوري الممتاز، حيث أضاع يونايتد للتو مكانًا أوروبيًا، حيث أنهى الموسم في المركز التاسع خلال الموسم الذي ضربه فيروس كوفيد. بعد مغادرة يونايتد في عام 2021، قضى وايلدر فترات مع ميدلسبره وواتفور

شيفيلد يونايتد شيفيلد كريس وايلدر ليفربول الدورى الانجليزى

مواد متعلقة

عاجل.. جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-12-2023، والقنوات الناقلة

ماك أليستر: هدفي مع ليفربول أمام فولهام الأفضل في مسيرتي

الأكثر قراءة

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. "نيويورك تايمز": صاروخ من غزة أصاب قاعدة إسرائيلية بها أسلحة نووية

نجل ناهد فريد شوقى وزوجته آية سماحة أول الحضور لاستقبال جثمان الراحلة

فقدان الدعم الدولى.. تصريحات وزير الدفاع الأمريكى تحرج إسرائيل وتعمق عزلتها الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة