الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماك أليستر: هدفي مع ليفربول أمام فولهام الأفضل في مسيرتي

أليكسيس ماك أليستر
أليكسيس ماك أليستر

تحدث النجم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، عن هدفه في مرمى فولهام في بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان فريق ليفربول قد حقق فوزًا صعبًا بشق الأنفس على فولهام بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وسجل أليكسيس ماك أليستر أول أهدافه مع ليفربول في مرمى فولهام، في الدقيقة 38 من زمن اللقاء، بتسديدة صاروخية سكنت مرمى الحارس برند لينو.

ماك أليستر يتحدث عن هدفه في مرمى فولهام

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، تصريحات أليكسيس ماك أليستر، قائلًا: "لقد كانت مباراة صعبة ولكنها مميزة للغاية، نحن سعداء حقًا بهذا الفوز الكبير".

وأضاف:"بمجرد تسديد الكرة، كنت أعلم أنه سيكون هدفًا، أعتقد أن هذا أجمل هدف في مسيرتي الكروية".

وتابع:"لقد سبق وأن سجلت هدفًا جميلًا مع برايتون في مرمى ليستر سيتي، ولكن تم إلغاءه، لذلك هدفي مع ليفربول هو الأفضل بدون شك".

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وعن صيامه التهديفي، قال ماك أليستر: "عندما ألعب في هذا المركز، لا أهتم كثيرًا بالأهداف أو صناعتها لأن لدي مهام أخرى، ما يهمني حقًا هو فوز الفريق".

وعن مشاركة واتارو إيندو وهدفه في مرمى فولهام، قال: "إنه لاعب مميز وسعيد من أجله، ووجوده معنا صنع فارقًا كبيرًا، طريقته ساعدتنا في تسجيل هذا الهدف، لقد حققنا توازنًا جيدًا".

وعن هدف أرنولد، أشاد ماك أليستر: "يبدو التسديد أمرًا سهلًا للغاية بالنسبة له، يمكنه ركل الكرة بسهولة، هذا ما تراه في جميع أهدافه".

وواصل: "ترينت لاعب مهم للغاية في ليفربول وللجماهير، ودائمًا يصنع الفارق في المباريات".

واختتم ماك أليستر تصريحاته، قائلًا: "نأمل في مواصلة نغمة الانتصارات، خاصة أننا نعلم مدى أهمية المباريات المقبلة، من أجل استمرار المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي".

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