أرنولد يقود ليفربول لانتصار مثير على فولهام في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول انتصارًا مثيرًا على ضيفه فولهام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أنفيلد رود”، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

محمد صلاح سجل هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة التاسعة، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل على زميله لويس دياز.

وتمكن ترينت ألكسندر أرنولد من تسجيل الهدف الأول لـ"الريدز"، في الدقيقة 20، من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة في شباك لينو.

وأدرك هاري ويلسون التعادل لـ فولهام، في الدقيقة 24، من متابعة لتمريرة زميله روبينسون من الجهة اليسرى.

وسجل الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الهدف الثاني لـ ليفربول، في الدقيقة 38، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وأدرك تيتي التعادل لـ فولهام في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول، من متابعة لرأسية زميله خيمينيز.

وسجل تيم ريام في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع لصالح فولهام، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

لاعبو ليفربول كثفوا محاولاتهم للتسجيل، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 54، عندما تلقى داروين نونيز تمريرة رائعة من محمد صلاح، لكنه سدد الكرة في العارضة.

وأثناء محاولات ليفربول للتسجيل، تمكن فولهام من تسجيل ثالث الأهداف في الدقيقة 80، عن طريق بوبي دي كوردوفا ريد بضربة رأسية من متابعة لعرضية زميله كايرني.

واستطاع البديل واتارو إيندو، تسجيل هدف التعادل لـ ليفربول في الدقيقة 87 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، بعد تهيئة رائعة للكرة من صلاح.

وأحرز أرنولد الهدف الثاني له والرابع لـ ليفربول في الدقيقة 88، بتسديدة قوية، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ 31 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فولهام عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

تشكيل ليفربول الرسمى استعدادًا لمواجهة فولهام فى الدورى الإنجليزى

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- جويل ماتيب- فيرجيل فان دايك- تسيميكاس.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي- ألكسيس ماك أليستر- ريان جرافينبيرش.

في خط الهجوم: محمد صلاح- داروين نونيز- لويس دياز.

ويفتقد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، في مباراة اليوم، لخدمات الحارس البرازيلي أليسون بيكر، والمهاجم البرتغالي ديوجو جوتا؛ بسبب الإصابة. لمطالعة التفاصيل من هنا.