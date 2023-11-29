الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غياب أليسون بيكر وجوتا عن مباراة ليفربول ولاسك في الدوري الأوروبي

كلوب وأليسون بيكر
كلوب وأليسون بيكر وجوتا

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي صدمة قوية بغياب ثنائي الفريق، الحارس البرازيلي أليسون بيكر، والمهاجم البرتغالي ديوجو جوتا، عن المواجهتين المقبلتين أمام لاسك النمساوي وفولهام.

كلوب يُعلن غياب أليسون بيكر وديوجو جوتا أمام لاسك وفولهام

وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، غياب الحارس البرازيلي أليسون بيكر، والمهاجم البرتغالي ديوجو جوتا، ثنائي الفريق، عن مواجهتي لاسك النمساوي في الدوري الأوروبي، وفولهام في الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة لاسك: "أليسون بيكر وديوجو جوتا مستبعدان من المباراة بداعي الإصابة".

وأوضح: "أليسون بيكر لن يتمكن من اللعب أمام لاسك وفولهام، وربما حتى بعد الأسبوع القادم".

وعن طبيعة إصابة جوتا، قال كلوب: "إنه سيغيب لفترة أطول، لا أعرف المدة بالضبط، لكن إصابته أقوى، علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث".

وبسؤاله عن مواجهة لاسك، أجاب كلوب: "نخوض المباراة بهدف الفوز أمام خِصم عنيد وقوي للغاية".

وتابع: "نعم فُزنا عليهم في مباراة الذهاب، ولكننا عانينا كثيرًا بسببهم أيضًا، لم يكن فوزًا سهلًا".

واختتم كلوب تصريحاته، قائلًا: "نحتاج إلى جميع لاعبينا المتاحين، خاصة في ظل إصابة تياجو وروبيرتسون والآن جوتا وأليسون، وهذا له تأثير كبير. علينا أن نتشارك الشدّة بين أعضاء الفريق على أرض الملعب".

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موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الأوروبي

ويستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام نظيره لاسك النمساوي، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد لاسك في الدوري الأوروبي، غدًا الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ثم يستضيف فريق ليفربول نظيره فولهام، على ملعب "أنفيلد"، يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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